H-L-R-Cup in Briesen: Hallenfußball bis kurz vor Mitternacht

Am morgigen Freitag, 9. Januar 2026, wird die Odervorlandhalle in Briesen zum Zentrum des regionalen Hallenfußballs. Beim 20. H-L-R Heizung & Sanitär Cup treffen acht Herrenmannschaften aufeinander, gespielt wird in zwei Vierergruppen mit einer Spielzeit von zwölf Minuten. Der Modus ist klar, der Zeitplan straff und der Anspruch hoch: Ein kompletter Turnierabend mit Vorrunde, Platzierungsspielen, Halbfinals und Finale bis nach 23 Uhr.

Ein Jubiläum mit klarer Handschrift Der H-L-R-Cup steht in seiner 20. Auflage für Kontinuität und Verlässlichkeit. Acht Teams, kurze Spielzeiten und ein durchgängiger Turnierplan sorgen für ein Format ohne Leerlauf. Zwölf Minuten pro Partie lassen kaum Raum für taktisches Abtasten. Jede Aktion zählt, jedes Tor verändert sofort die Ausgangslage. Das Jubiläum unterstreicht den Stellenwert dieses Turniers im regionalen Hallenkalender.

Gruppe A: Gastgeber und ambitionierte Herausforderer

In der Gruppe A trifft der Gastgeber FV Blau-Weiß 90 Briesen II auf die SG Borussia Fürstenwalde, den FC Lokomotive Frankfurt und den Reichenwalde Rangers FC. Der Turnierstart erfolgt um 19 Uhr mit der Begegnung SG Borussia Fürstenwalde gegen die Reichenwalde Rangers FC. Kurz darauf greift der Gastgeber selbst ins Geschehen ein. Diese Gruppe vereint etablierte Namen und Teams mit Ambitionen, die früh die Richtung vorgeben wollen. Jeder Punktgewinn kann hier entscheidend sein.

Gruppe B: Ausgeglichenheit und direkte Duelle

Die Gruppe B ist mit dem SV Rot-Weiß Petersdorf, dem VfB Steinhöfel, dem SV Rot-Weiß Reitwein und dem SV Germania 90 Schöneiche besetzt. Der Auftakt erfolgt um 19:14 Uhr mit dem Spiel SV Rot-Weiß Petersdorf gegen SV Germania 90 Schöneiche. In dieser Gruppe treffen Mannschaften aufeinander, die sich aus dem Spielbetrieb kennen und deren Duelle oft von Intensität geprägt sind. Die Übersichtlichkeit der Vierergruppe sorgt dafür, dass jedes Spiel unmittelbare Auswirkungen auf die Tabelle hat.

Platzierungsspiele ohne Schonfrist

Nach der Gruppenphase folgen zunächst die Platzierungsspiele. Um 21:56 Uhr wird Platz sieben ausgespielt, um 22:10 Uhr folgt das Spiel um Platz fünf. Diese Begegnungen sorgen dafür, dass kein Team vorzeitig ausscheidet und jeder einen sportlichen Abschluss erhält. Auch hier zählt jedes Tor, denn der Charakter des Turniers bleibt unverändert wettbewerbsorientiert.

Die K.-o.-Phase als Zuspitzung

Ab 22:24 Uhr beginnt die entscheidende Phase mit den beiden Halbfinals. Der Erste der Gruppe A trifft auf den Zweiten der Gruppe B, der Zweite der Gruppe A auf den Ersten der Gruppe B. Ab diesem Zeitpunkt gibt es keine Korrekturmöglichkeit mehr. Das Spiel um Platz drei folgt um 22:52 Uhr, ehe um 23:06 Uhr das Finale angesetzt ist. Zwölf Minuten entscheiden dann über den Turniersieg.