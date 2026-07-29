GZ-Pokal: SGM Nellingen/Aufhausen und Croatia Geislingen siegen

In der Gruppe A bot der heutige Mittwoch packenden Fußball. Die SGM Nellingen/Aufhausen feierte einen klaren 3:0-Erfolg gegen den TSV Obere Fils. Den Reigen der Treffer eröffnete Moritz Stäb, der seine Mannschaft in der 18. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Sven Borst baute den Vorsprung in der 25. Minute auf 2:0 aus, ehe erneut Moritz Stäb in der 45. Minute den Treffer zum 3:0-Endstand erzielte. Im zweiten Spiel des Tages behielt der SV Croatia 2012 Geislingen in einer umkämpften Partie mit 1:0 die Oberhand gegen den TV Deggingen II.

Das Programm am morgigen Donnerstag

Am morgigen Donnerstag setzt sich das Turnier fort. Um 18:00 Uhr stehen sich in Gruppe C die SGM Eybach I/Kuchen II und der FTSV Kuchen gegenüber. Im Anschluss fordert um 19:30 Uhr in Gruppe B der SV Westerheim II die SGM Bad Überkingen/Hausen heraus.

Die letzten Partien der Gruppenphase

Der Ausklang der Gruppenphase steht am Freitag, den 31. Juli, bevor. Um 19:30 Uhr duellieren sich in Gruppe B der TV Altenstadt und der FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach. Zeitgleich um 19:30 Uhr trifft der TV Deggingen in Gruppe C auf den SC Geislingen II.

Der Weg über das Halbfinale ins Endspiel

Am kommenden Wochenende fällt die Entscheidung über den Pokalsieg. Am Samstag, den 1. August 2026, werden die beiden Halbfinalspiele ausgetragen: Um 13:00 Uhr trifft der Sieger der Gruppe A auf den besten Gruppenzweiten. Um 14:30 Uhr spielen der Sieger der Gruppe B und der Sieger der Gruppe C gegeneinander. Am Sonntag, den 02. August 2026, gipfelt das Turnier um 13:00 Uhr im großen Finale zwischen den Siegern der beiden Halbfinalspiele.