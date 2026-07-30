GZ-Pokal: FTSV Kuchen und Bad Überkingen/Hausen siegen

Am heutigen Donnerstag setzten sich beim GZ-Pokal der FTSV Kuchen und die SGM Bad Überkingen/Hausen in ihren jeweiligen Partien durch. Mit vollem Einsatz holten beide Mannschaften jeweils einen 2:0-Erfolg und sammelten wertvolle Zähler in den Gruppen B und C.
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Souveräne Erfolge in den Gruppenspielen
In der Gruppe C lieferte sich der FTSV Kuchen einen umkämpften Schlagabtausch mit der SGM Eybach I/Kuchen II und gewann schließlich mit 2:0. Ebenfalls eine überzeugende Leistung bot die SGM Bad Überkingen/Hausen in der Gruppe B: Die Mannschaft bezwang den SV Westerheim II mit 2:0 und sicherte sich damit den Erfolg auf dem Platz.
Die letzten Duelle am morgigen Freitag
Am morgigen Freitag steuert die Gruppenphase auf ihren packenden Höhepunkt zu. Um 19:30 Uhr stehen sich in Gruppe B der TV Altenstadt und der FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach gegenüber. Zeitgleich treffen um 19:30 Uhr in Gruppe C der TV Deggingen und der SC Geislingen II im direkten Duell aufeinander.
Der große Showdown am Wochenende
Am bevorstehenden Wochenende wird schließlich der Turniersieger ermittelt. Am Samstag, den 1. August 2026, finden die beiden Halbfinalspiele statt: Um 13:00 Uhr fordert der beste Gruppenzweite den Sieger der Gruppe A heraus, ehe um 14:30 Uhr der Sieger der Gruppe B auf den Sieger der Gruppe C trifft. Das große Finale wird am Sonntag, den 2. August 2026, um 13:00 Uhr zwischen den beiden Halbfinalsiegern angepfiffen.
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