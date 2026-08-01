GZ-Pokal: Bad Überkingen/Hausen und Altenstadt stehen im Finale

Deutlicher Erfolg und knapper Sieg im Halbfinale

Im ersten Halbfinale zeigte die SGM Bad Überkingen/Hausen eine überzeugende Leistung und setzte sich souverän mit 4:0 gegen die SGM Nellingen/Aufhausen durch. Tom Winkler erzielte bereits in der 5. Minute das Führungstor zum 0:1, ehe Patrick Teuber in der 25. Minute per Foulelfmeter auf 0:2 erhöhte. In der zweiten Spielhälfte schraubte Raphael Ruff das Ergebnis in der 48. Minute auf 0:3 hoch, bevor David Kienle in der 60. Minute den Treffer zum 0:4-Endstand markierte. Im zweiten Halbfinale boten sich der TV Altenstadt und der TV Deggingen einen umkämpften Schlagabtausch, den der TV Altenstadt am Ende knapp mit 1:0 für sich entschied.

Der große Showdown am morgigen Sonntag

Am morgigen Sonntag gipfelt das Turnier in seinem Höhepunkt. Um 13:00 Uhr stehen sich die SGM Bad Überkingen/Hausen und der TV Altenstadt im großen Finale um den GZ-Pokal gegenüber. Über eine Spielzeit von 60 Minuten kämpfen die beiden Halbfinalsieger dann um den begehrten Pokalsieg nach kräftezehrenden Tagen.

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