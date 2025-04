Gymnasium Parsberg mit Schwarze Laber DFB-Junior-Coach-Ausbildung

Die JFG Schwarze Laber baut ihr Engagement in der Nachwuchsförderung weiter aus. In Kooperation mit dem Gymnasium Parsberg startet im Schuljahr 2025 der erste DFB-Junior-Coach-Lehrgang für fußballbegeisterte Jugendliche.

Die Ausbildung richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren und vermittelt in 40 Unterrichtseinheiten praxisnahes Wissen in Trainingsmethodik, Mannschaftsführung und Persönlichkeitsentwicklung.