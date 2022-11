Gymnasien treten zum „Derby“ an Frühere Rivalen „Erasmus“ und „Pascal“ kickten im Schlossstadion um die Wette.

Gefühlt die halbe Stadt hat das Gejubel im Schlossstadion am Freitag gehört: Das Pascal-Gymnasium und das Erasmus-Gymnasium sind im Stadion angetreten – zum Fußballspiel „Abi Clasico“. Das Turnier hat Tradition. Auch wenn der Name an das große, „El Clásico“ genannte Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona angelehnt ist, liegt den beiden Schulen mehr an einer geselliger Veranstaltung als an sportlichen Spitzenleistungen.