GWA startet mit 4:2 Derbysieg ins Pflichtspieljahr

Und die Partie hielt, was sie versprach: sechs Tore, ein Platzverweis und eine von beiden Mannschaften intensiv geführte Begegnung.

Endlich ist sie vorbei: die Winterpause. Zum Auftakt des Pflichtspieljahres stand direkt ein Derby unter Flutlicht an. Zur Eröffnung der zweiten Saisonhälfte war die Zweitvertretung des SC Altenrheine zu Gast im Auto-Deters-Stadion.

Die Abtastphase dauerte nicht lange. Bereits nach sieben Minuten ging die Mannschaft von Grün-Weiß Amisia in Führung. Alian Berisha wurde in die Tiefe geschickt und konnte den Ball gegen seine Gegenspieler behaupten. Mit einem Querpass bediente er den gestarteten Biermann, der frei vor dem Altenrheiner Schlussmann auftauchte und diesen mit einem Lupfer zum 1:0 überwand.

Doch Altenrheine zeigte sich davon unbeeindruckt. Nur vier Minuten später fiel bereits der Ausgleich. Nach einer Flanke von der linken Seite startete Göwert im Strafraum durch und köpfte den Ball aus rund fünf Metern ins Tor.

Anschließend bestimmten intensive Zweikämpfe im Mittelfeld das Spielgeschehen und unterbrachen immer wieder den Spielfluss. Nach gut einer halben Stunde schlug dann erneut Biermann zu. Nach einem langen Einwurf von Mecklenborg behauptete er den Ball an der Seitenauslinie gegen zwei Gegenspieler, zog in den Strafraum, ließ zwei weitere Verteidiger stehen und schloss schließlich aus spitzem Winkel in die kurze Ecke zum 2:1 ab.

Nur sechs Minuten später machte Biermann seinen Hattrick perfekt. GWA führte einen Freistoß in Person von Schweder schnell aus und schickte Biermann in Richtung Strafraum. Der setzte sich im Eins-gegen-eins stark durch und traf aus rund 16 Metern mit einem satten Vollspannschuss in die lange Ecke. Der Torwart konnte nur noch zusehen, wie der Ball im Winkel einschlug.

Doch auch dieses Mal hatte Altenrheine eine schnelle Antwort parat. Wieder war eine Flanke der Ausgangspunkt. Göwert legte den Ball vom zweiten Pfosten zurück in die Mitte, wo der einlaufende Reiners den Ball per Kopf am chancenlosen Lauenstein vorbei zum 3:2 ins Tor setzte.

Mit dieser knappen Führung für Grün-Weiß Amisia ging es in die Halbzeitpause.

Platzverweis bringt Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann etwas ruhiger. Beide Mannschaften spielten zwar weiterhin nach vorne, wollten jedoch nicht die erste sein, die einen entscheidenden Fehler machte.

Nach rund 55 Minuten wäre Altenrheine beinahe der Ausgleich gelungen, doch der Abschluss aus etwa 16 Metern landete nur an der Latte.

Der Knackpunkt des Spiels folgte in der 64. Minute. Nach einem langen Ball lieferten sich Berisha und Schnieders ein Laufduell. Dabei spielte der GWA-Angreifer seinen Geschwindigkeitsvorteil aus und wurde rund 20 Meter vor dem Tor vom Altenrheiner Verteidiger am Fuß getroffen und zu Fall gebracht. Da Berisha frei durch gewesen wäre, entschied der Schiedsrichter auf Notbremse und zeigte Schnieders die Rote Karte.

Nach dem Platzverweis schien beim SC Altenrheine etwas die Luft raus zu sein. GWA kontrollierte das Spiel, ohne zunächst noch große Torchancen herauszuspielen.

In der ersten Minute der Nachspielzeit fiel schließlich die Entscheidung. Berisha setzte Huesmann am eigenen Strafraum unter Druck, der den Ball zurück zu seinem Torwart spielte. Der Torhüter wollte den Ball nach vorne schlagen, trat jedoch am Ball vorbei und musste mit ansehen, wie dieser ins eigene Tor rollte.

Am Ende feierte Grün-Weiß Amisia einen verdienten 4:2-Heimsieg im Derby gegen den SC Altenrheine II in einer guten und intensiven Partie.