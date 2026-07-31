GWA schlägt Westfalia Leer mit 2:0 von Sebastian Kipp · Heute, 09:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marie Beermann

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Grün Weiß Amisia Rheine ist erfolgreich in die Pflichtspielsaison gestartet. Im Kreispokal setzte sich die Mannschaft von Trainer Nico Lauenstein am Donnerstagabend mit 2:0 gegen Westfalia Leer durch und zieht damit in die nächste Runde ein. Auf gleich sieben Spieler musste Trainer Nico Lauenstein im ersten Pflichtspiel der Saison verzichten. Trotzdem stand eine schlagkräftige Mannschaft auf dem Platz. Mit Ricardo Da Silva, Anil Kesluhoglu und Pascal Smyrek feierten gleich drei Neuzugänge ihr Startelfdebüt. GWA übernahm von Beginn an die Kontrolle, hatte viel Ballbesitz und suchte mit Diagonalbällen immer wieder Lücken in der tiefstehenden Gästeabwehr. Der Plan ging in der 14. Minute auf: Beermann steckte den Ball auf den startenden Kesluhoglu durch, der den herausstürmenden Telgmann clever überlupfte und zum 1:0 traf.

Mit zunehmender Spieldauer presste Leer etwas früher und kam in der 31. Minute beinahe zum Ausgleich, als ein geblockter Abschlag von Kowal in Richtung GWA-Tor flog, dieses jedoch um einige Meter verfehlte. Die Hausherren reagierten prompt und erhöhten den Druck. Nach einer zunächst geklärten Ecke brachte der zweite Versuch Unordnung in den Strafraum der Gäste. Berisha reagierte am schnellsten und schob den Ball aus kurzer Distanz zum verdienten 2:0 über die Linie. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

– Foto: Maire Beermann