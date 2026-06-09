GW Vernum: Wenn Fußball zum großen Kinderfest wird Wenn Grün-Weiß Vernum zu seinem Jugendturnier ruft, nehmen viele Mannschaften und Vereine weite Strecken auf sich. Und das mittlerweile schon seit fast 30 Jahren. Diesmal bekamen die Gäste sogar einen krönenden Höhepunkt geboten. von RP / Philipp Carsten · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Das Wochenende stand in Vernum im Zeichen des Nachwuchses. – Foto: Susanne Schmidt

Einmal im Jahr darf sich Grün-Weiß Vernum über Lob von allen Seiten und besonders viele Komplimente freuen. Beispiele gefällig? „Das Turnier ist ganz einfach toll organisiert. Hier läuft alles reibungslos, ohne dass die Kinder lange Wartepausen überbrücken müssen. Sobald der Verteiler für das nächste Jahr raus ist, werden wir uns sofort wieder anmelden“, sagt Dennis Grenz, Trainer der F-Junioren des OSV Meerbusch.

„Das ist nicht einfach nur ein Turnier, das ist ein richtiges Kinderfest“ Marcel Welter trainiert die F-Junioren des SSV Lützenkirchen und ist mit seinen Jungs aus Leverkusen angereist. „Das ist überhaupt kein Problem. Für diese Veranstaltung lohnt es sich, die relativ weite Strecke zurückzulegen. Das ist hier nicht einfach nur ein Turnier, das ist ein richtiges Kinderfest“, sagt er. Keine Frage – auch die Lützenkirchener werden sich im nächsten Jahr wieder auf den Weg machen. Reinhard Winkler, Vorsitzender des Gelderner Dorfklubs, der das viertägige Spektakel am Wochenende bereits zum 29. Mal ausgerichtet hat, hört so etwas natürlich immer wieder gerne. „Wenn unsere Gäste sich bei uns wohlfühlen, hat sich die ganze Arbeit mit der Organisation gelohnt. Wir sehen den Wettbewerb tatsächlich in erster Linie als großes Fest für Kinder. Wenn die Mannschaften, die von außerhalb anreisen, das auch so empfinden, haben wir einiges richtig gemacht“, sagt Winkler.

Der Spaß steht eindeutig im Vordergrund. Wie es der Fußball-Verband Niederrhein für diese Altersklassen vorsieht, wird bis hinauf zur D-Jugend ohne offizielle Wertung gespielt. Das macht die ganze Sache auch für die Organisatoren etwas einfacher, die sich beim jüngsten Nachwuchs nicht mit Tabellenständen beschäftigen müssen. Trainer Michael Pesch ist erstmals mit den F-Junioren von Alemannia Pfalzdorf angereist. „Das ist für uns eine gute Gelegenheit, auch einmal Mannschaften und Vereine aus dem Südkreis Kleve kennenzulernen. Außerdem können wir uns hier schon einmal etwas auf unser eigenes Turnier vorbereiten, das demnächst stattfindet“, sagt er. Wie immer waren auch die älteren Jahrgänge am Ball. Im Wettbewerb für C II- und III-Junioren schaffte der Nachwuchs von Viktoria Goch den Einzug ins Finale. Dort musste sich das Team gegen Eintracht Bochum-Grumme mit 0:2 geschlagen geben. Bei den C I-Junioren ging der Pokal an die Talente von Sparta Bilk aus Düsseldorf, die sich im Endspiel gegen den SV Budberg mit 3:2 nach Elfmeterschießen behaupteten. Das Endspiel der B-Junioren gewann Thomasstadt Kempen mit 2:0 gegen das Team des BV Rentfort aus Gladbeck.