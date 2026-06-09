GW Vernum: Wenn Fußball zum großen Kinderfest wird

Einmal im Jahr darf sich Grün-Weiß Vernum über Lob von allen Seiten und besonders viele Komplimente freuen. Beispiele gefällig? „Das Turnier ist ganz einfach toll organisiert. Hier läuft alles reibungslos, ohne dass die Kinder lange Wartepausen überbrücken müssen. Sobald der Verteiler für das nächste Jahr raus ist, werden wir uns sofort wieder anmelden“, sagt Dennis Grenz, Trainer der F-Junioren des OSV Meerbusch.
Marcel Welter trainiert die F-Junioren des SSV Lützenkirchen und ist mit seinen Jungs aus Leverkusen angereist. „Das ist überhaupt kein Problem. Für diese Veranstaltung lohnt es sich, die relativ weite Strecke zurückzulegen. Das ist hier nicht einfach nur ein Turnier, das ist ein richtiges Kinderfest“, sagt er. Keine Frage – auch die Lützenkirchener werden sich im nächsten Jahr wieder auf den Weg machen.
Reinhard Winkler, Vorsitzender des Gelderner Dorfklubs, der das viertägige Spektakel am Wochenende bereits zum 29. Mal ausgerichtet hat, hört so etwas natürlich immer wieder gerne. „Wenn unsere Gäste sich bei uns wohlfühlen, hat sich die ganze Arbeit mit der Organisation gelohnt. Wir sehen den Wettbewerb tatsächlich in erster Linie als großes Fest für Kinder. Wenn die Mannschaften, die von außerhalb anreisen, das auch so empfinden, haben wir einiges richtig gemacht“, sagt Winkler.
Der Spaß steht eindeutig im Vordergrund. Wie es der Fußball-Verband Niederrhein für diese Altersklassen vorsieht, wird bis hinauf zur D-Jugend ohne offizielle Wertung gespielt. Das macht die ganze Sache auch für die Organisatoren etwas einfacher, die sich beim jüngsten Nachwuchs nicht mit Tabellenständen beschäftigen müssen. Trainer Michael Pesch ist erstmals mit den F-Junioren von Alemannia Pfalzdorf angereist. „Das ist für uns eine gute Gelegenheit, auch einmal Mannschaften und Vereine aus dem Südkreis Kleve kennenzulernen. Außerdem können wir uns hier schon einmal etwas auf unser eigenes Turnier vorbereiten, das demnächst stattfindet“, sagt er.
Wie immer waren auch die älteren Jahrgänge am Ball. Im Wettbewerb für C II- und III-Junioren schaffte der Nachwuchs von Viktoria Goch den Einzug ins Finale. Dort musste sich das Team gegen Eintracht Bochum-Grumme mit 0:2 geschlagen geben. Bei den C I-Junioren ging der Pokal an die Talente von Sparta Bilk aus Düsseldorf, die sich im Endspiel gegen den SV Budberg mit 3:2 nach Elfmeterschießen behaupteten. Das Endspiel der B-Junioren gewann Thomasstadt Kempen mit 2:0 gegen das Team des BV Rentfort aus Gladbeck.
Zwischendurch waren auch die Großen im Einsatz und nahmen die Sache nicht allzu ernst, wie schon der Name der beiden Mannschaften im Endspiel erkennen lässt. Wenn die „Voerder Alkohol-Front“ mit 2:0 gegen „Inter Heiland“ gewinnt, steht eindeutig die dritte Halbzeit am Bierstand im Vordergrund. Dort waren auch die Gäste des niederländischen Profiklubs VVV Venlo, der traditionell einige Altinternationale und Ex-Profis nach Vernum schickt, gefragte Gesprächspartner.
Rundum zufrieden zeigte sich der Vernumer Turnierorganisator Klaus Giesen. „Es freut uns natürlich sehr, dass so viele Mannschaften unseren Wettbewerb für ihre Saisonabschlussfahrt nutzen. Wir können uns schon seit vielen Jahren auf ein starkes Helferteam verlassen. Ansonsten wäre eine Veranstaltung dieser Größenordnung gar nicht möglch“, so Giesen.
„Richtig“ Fußball wurde zum Abschluss ganz nebenbei auch noch gespielt. Wer sich mit der Abreiseam Sonntag etwas Zeit gelassen hatte, kam noch in den Genuss einer echten Meisterfeier. Der FC Aldekerk machte mit einem 5:1 bei GW Vernum die Rückkehr in die Bezirksliga perfekt – der Gastgeber nahm die leichte Verzögerung der Aufräumarbeiten gerne in Kauf.