GW Vernum: Nur noch Mittelfeld statt Spitzengruppe Im Frühjahr stand GW Vernum kurz vor dem Aufstieg in die Bezirksliga. Auch in der laufenden A-Liga-Saison sollte es wieder hoch hinaus gehen. Doch die Realität sieht unmittelbar vor der Winterpause etwas anders aus.

Zum Jahresende hin ist die Euphorie verflogen. Noch im März galt Grün-Weiß Vernum als ganz heißer Anwärter auf den Aufstieg in die Bezirksliga. Damals hatte die Mannschaft die Vorrunden-Gruppe der Südkreis-Vereine im Kreisliga-Oberhaus auf Platz eins beendet. Doch zum ganz großen Wurf sollte es bekanntlich am Ende nicht reichen. Die Grün-Weißen aus dem Vorort von Geldern landeten in der folgenden Aufstiegsrunde auf Rang vier.

Im Vorfeld der neuen Saison hatte sich das Team von Trainer Sascha Heigl fest vorgenommen, in der jetzt wieder eingleisigen A-Liga von Anfang an ganz oben mitzumischen. Ein Platz unter den ersten Vier hatte der Coach als Saisonziel genannt. Doch inzwischen sind die Vernumer Kicker auf dem Boden der Tatsachen gelandet. In bislang 18 Spielen haben die Grün-Weißen 28 Punkte gesammelt und befinden sich damit jenseits von Gut und Böse. Die beiden Aufstiegsplätze sind in unerreichbare Ferne gerückt, bei zehn Zählern Vorsprung auf einen Abstiegsplatz muss die Mannschaft keinen Blick nach unten werfen – so sieht gesichertes Mittelfeld aus.

„Natürlich hatten wir uns das etwas anders vorgestellt“, sagt Sascha Heigl. „Wir hatten eine richtig gute Vorbereitung. Die Trainingsbeteiligung war gut, die Ergebnisse in den Testspielen stimmten. Wir waren uns eigentlich sicher, erneut oben mitspielen zu können.“ Der Trainer kennt die Hauptursache dafür, weshalb die Mannschaft den eigenen Ansprüchen etwas hinterherhinkt. „Wir nutzen einfach unsere Chancen nicht, vor dem gegnerischen Tor fehlt uns die nötige Effizienz“, so Heigl.