GW Vernum: Ein „Kinderfest“ als Wirtschaftsfaktor Vom 4. bis zum 7. Juni richtet Grün-Weiß Vernum bereits zum 29. Mal eines der größten Jugendfußballturniere am Niederrhein aus. Cheforganisator Klaus Giesen und Vorsitzener Reinhard Winkler verraten das Erfolgsgeheimnis. von RP / Philipp Carsten · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Bei Grün-Weiß Vernum übernimmt bald die Jugend. – Foto: Susanne Schmidt

Knapp 250 Mannschaften sind am Ball, weit mehr als 2000 Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland werden erwartet. Das große Jugendfußballturnier, das Grün-Weiß Vernum von Donnerstag bis Sonntag, 4. bis 7. Juni, bereits zum 29. Mal ausrichtet, sprengt einmal mehr alle Dimension. In der TGA-Arena laufen die Vorbereitungen auf einen der größten Wettbewerbe seiner Art bereits auf Hochtouren, das Organisationsteam ist in die finale Phase gestartet.

Die Veranstaltung hat längst einen festen Platz im Kalender vieler Vereine. Entsprechend groß ist die Nachfrage – mehrere Turniere sind schon lange im Vorfeld ausgebucht. In einigen Wettbewerben gibt es noch den einen oder anderen freien Platz. „Interessierte Altherren- und Hobbyteams können sich noch melden. Das gilt auch für den Walking Football und das B-Junioren-Turnier“, sagt Sascha Bruckmann, Jugendobmann des Gastgebers. Größte Gruppe aus dem Heimatkreis Die meisten Mannschaften kommen zwar aus dem gesamten Kreis Kleve. Doch viele Vereine beispielsweise aus dem Ruhrgebiet und dem Bergischen Land nutzen das Vernumer Turnier für ihre Saisonabschlussfahrt, weil sie die familiäre Atmosphäre am Niederrhein zu schätzen wissen. Deshalb hat sich die Veranstaltung längst als Wirtschaftsfaktor etabliert. Die Unterkünfte sind knapp. Das Heu-Hotel auf dem Vernumer Bauernhof Maas ist seit Monaten ausgebucht, ebenso verzeichnen das Tipi-Dorf Walbeck, das Pfarrhaus in Hartefeld sowie Hotels in Geldern und Campingplätze in Sevelen und Herongen eine hohe Auslastung.

Den Auftakt machen am 4. Juni die D- und C-Junioren. Am Freitag folgen B-Junioren, Walking Football sowie das beliebte Altherren-Hobbyturnier. Der Samstag steht im Zeichen der Bambini und E-Junioren, ehe am Sonntag die F-Junioren den Schlusspunkt setzen. Das Altherren-Turnier am Freitagabend lockt regelmäßig viele Fußball-Romantiker an. Die Oldies des niederländischen Zweitligisten VVV Venlo treten mit vielen Ex-Profis und Altinternationalen an und sichern sich meistens den Turniersieg. „Die VVV Venlo nutzt unser Turnier auch, um Werbung in eigener Sache machen zu können. Die Altstars haben keine Berührungsängste und freuen sich immer auf den Austausch mit Trainern, Betreuern und Besuchern“, sagt Klaus Giesen, Cheforganisator der Großveranstaltung.