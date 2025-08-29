GW Union Bestensee und 1. FC Frankfurt II wollen Euphorie nutzen

Der 2. Spieltag der Landesklasse Ost verspricht packende Duelle. Nach einem torreichen Auftakt stehen die erfolgreichen Mannschaften vor der Chance, ihre Positionen zu festigen, während die Verlierer den Fehlstart verhindern wollen.

Der FSV Union Fürstenwalde II geht mit Selbstvertrauen in die Partie. Beim 5:1-Erfolg in Briesen trafen Manuel Radke in der 2. Minute, Christian Mlynarczyk in der 51. und 83. Minute, Ayyubbek Kulbekov per Strafstoß in der 65. Minute sowie Justin Halka in der Nachspielzeit. Nun soll auch vor heimischem Publikum ein weiterer Sieg folgen. Der SV Blau-Weiss Markendorf überzeugte ebenfalls am ersten Spieltag mit einem spektakulären 7:3-Sieg gegen Admira. Alpha Jallow war mit drei Treffern in der 21., 36. und 47. Minute der Mann des Spiels, unterstützt von Justin Rusko (38. und 49.), Ole Achtenberg (42.) und Derenik Mayilyan (85.). Dieses Duell verspricht Tore und Spannung. ---

Die zweite Mannschaft des 1. FC Frankfurt startete mit einem 6:1-Kantersieg in Guben in die Saison. Leon Bialek glänzte mit drei Treffern in der 14., 26. und 42. Minute, dazu trafen Erik Huwe (49.), Luis Müller (69.) und Niclas Weddemar (78.). Mit diesem Offensivschwung geht Frankfurt selbstbewusst in das erste Heimspiel. Der MSV Zossen 07 dagegen hatte beim 1:6 gegen Union Bestensee einen schweren Auftakt. Der Ehrentreffer von Melvin Friedenberger in der 78. Minute war nur Ergebniskosmetik. Gegen Frankfurt steht das Team nun unter Druck, sich defensiv zu stabilisieren. ---

Blau-Weiß Briesen musste am ersten Spieltag eine deutliche 1:5-Heimniederlage gegen Fürstenwalde II hinnehmen. Lediglich Danilo Ballhorn konnte in der 58. Minute verkürzen. Um gegen Bestensee zu bestehen, ist eine deutliche Leistungssteigerung notwendig. Union Bestensee hingegen präsentierte sich beim 6:1-Erfolg in Zossen in Galaform. Gustav Lemke traf gleich dreimal in der 25., 45. und 55. Minute, dazu trugen sich Florian Kluwe (22.), Yves-Leon Meser (73.) und Paul Niesler (86.) in die Torschützenliste ein. Diese Offensive will nun auch auswärts für Furore sorgen. ---

Morgen, 15:00 Uhr FSV Admira 2016 FSV Admira FSV Dynamo Eisenhüttenstadt FSV Dynamo 15:00 PUSH

Der FSV Admira 2016 erlebte beim 3:7 in Markendorf einen gebrauchten Tag, trotz der Treffer von Max Gründemann in der 25. und 81. Minute sowie Andreas Briesemeister in der 84. Minute. Gegen Dynamo Eisenhüttenstadt gilt es nun, die Defensive zu stabilisieren. Dynamo Eisenhüttenstadt lieferte zum Auftakt ein wildes Spiel, unterlag aber trotz dreier eigener Treffer mit 3:5 in Dahlewitz. Kevin Kielke traf in der 22. Minute, Dominik Ritter in der 51. Minute und Daniel Friedrich in der 70. Minute. Ein Sieg in dieser Partie wäre wichtig, um den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen. ---

Blau-Weiß Dahlewitz startete furios in die Saison und setzte sich mit 5:3 in Eisenhüttenstadt durch. Marcel Blume traf doppelt in der 22. und 89. Minute, Giulian Strauß in der 34. Minute, Florian vom Hagen in der 75. Minute und Jordan Mielke in der 84. Minute. Mit dieser Offensive will Dahlewitz auch zu Hause punkten. Grün-Weiß Großbeeren hingegen musste beim 1:3 gegen Teltow eine Niederlage hinnehmen. Fabian Goldhahn erzielte in der 42. Minute den einzigen Treffer. Nun gilt es, auswärts die ersten Punkte einzufahren. ---

Morgen, 15:00 Uhr Teltower FV 1913 Teltower FV MTV Wünsdorf 1910 Wünsdorf 15:00 PUSH

Der Teltower FV überzeugte beim 3:1-Auswärtssieg in Großbeeren. Florian Adam brachte sein Team in der 14. Minute in Führung, Benedict Frieauff erhöhte in der 16. Minute und Fabian Hamberger sorgte in der 50. Minute für die Entscheidung. Mit dieser Form soll nun auch das Heimspiel gewonnen werden. Der MTV Wünsdorf feierte beim 4:2 gegen Königs Wusterhausen einen gelungenen Auftakt. Vallery Tanyi Enaka (27.), Maximilian Hofmann (49.), Janek Schenk (65.) und Germain Lowsky (86.) sorgten für die Tore. Nun wollen die Gäste ihre Serie fortsetzen. ---

Königs Wusterhausen zeigte beim 2:4 in Wünsdorf offensive Ansätze, kam aber nicht über die Treffer von Ralph Zimmermann in der 56. Minute und Ivan Mazurenko in der 71. Minute hinaus. Nun soll zu Hause der erste Punktgewinn her. Germania Schöneiche II hingegen musste sich beim 0:3 gegen Schulzendorf geschlagen geben. Eine Steigerung ist notwendig, um nicht schon früh den Anschluss zu verlieren. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 Schulzendorf Breesener SV Guben Nord Guben Nord 15:00 PUSH