GW Pödinghausen stößt auf die Herbstmeisterschaft an

Sieg Nummer elf im 13. Saisonspiel: der TuS GW Pödinghausen ist in der Bezirksliga weiter das Maß der Dinge. Besser noch: die Grün-Weißen können nach dem 4:1-Sieg in Eisbergen vorzeitig auf die Herbstmeisterschaft anstoßen. Der Trainer gab grünes Licht "für ein paar Bierchen".

Zuvor mussten die Pödinghauser allerdings Widerstände brechen. Aufgrund mehrerer Ausfälle konnten die Gäste nur 14 Feldspieler aufbieten, darunter Jan Menne nach einem gerade erst abgeschlossenen Auslandsaufenthalt. Auch die schwierigen Platzverhältnisse und ein bekanntermaßen unbequemer Gegner, dem schon in der 3. Spielminute das 1:0 gelang, machten es "GWP" nicht gerade einfacher.

„Eisbergen hat nach der Führung kompakt verteidigt und war der erwartet schwierige Gegner. In der ersten Halbzeit haben wir unsere Chancen noch nicht nutzen können und mussten auf die gefährlichen Konter aufpassen“, berichtete Trainer Holm Windmann. Ein großes Kompliment sprach er seiner dezimierten Truppe für die „Top-Mannschaftsleistung“ nach dem Seitenwechsel aus. Und jetzt klappte es auch mit der Chancenverwertung.