GW Nottuln bedient sich beim Nachbar

Tauscht das blaue gegen das grüne Trikot: GWN-Neuzugang Tom Schlögl – Foto: GW Nottuln

Westfalenligist Grün-Weiß Nottuln hat die Verpflichtung eines neuen Verteidigers bekanntgegeben. Tom Schlögl kommt aus der Landesliga vom VfL Senden und soll wohl die Nachfolge von GWN-Kapitän Fabian Kemper, den es im Sommer zu Westfalia Kinderhaus zieht, in der Innenverteidigung antreten.

Unumstrittene Stammkraft in Senden

Bei seinem Heimatverein hat der 23-Jährige trotz seines noch jungen Alters bereits jede Menge Erfahrung auf Landesliga-Niveau gesammelt. In den vergangenen vier Saisons verbuchte Schlögl insgesamt 113 Einsätze für den VfL. In der Hinrunde der laufenden Spielzeit musste er verletzt aussetzen, seit der Winterpause wirkt der Defensivmann jedoch wieder mit und feierte beim 1:0-Heimsieg über die Ibbenbürener Spielvereinigung sein Comeback.

"Er hat ein Gardemaß und ist gefühlt von seiner Fußballgeburt an Innenverteidiger", sagt Nottulns Teammanager Dirk Nottebaum bei Heimspiel-Online. "Er ist jemand, der sehr ehrgeizig ist, der sehr gerne nach vorne gehen will und sich auch in einer höheren Liga ausprobieren will."