GW Mühlen verstärkt sich dreifach!

Zum einen konnte der Vorjahres-Siebte Lorenz Lagemann vom Ligakonkurrenten TV Dinklage loseisen. Der 20-Jährige spielte bis zur C-Jugend beim VfL Osnabrück und schloss sich dann BW Lohne an, für die er bis zur A-Jugend auflief. Im Herrenbereich wechselte der zentrale Mittelfeldspieler dann 2023/2024 zum TV Dinklage in die Landesliga und war seitdem eine feste Größe. Insgesamt kam Lagemann auf 58 Spiele, in denen er zwölf Mal traf und weitere sechs Treffer vorbereitete. In der frisch abgelaufenen Saison waren es 29 Spiele (fünf Tore, zwei Assists), wovon der junge Neuzugang 27 Mal in der Startelf stand.

Der zweite Neue heißt Jan-Robert Wehming und wird die Verteidigung verstärken. Der Rechtsverteidiger durchlief die Jugendabteilung von RW Damme und war für die Rot-Weißen auch seit der Saison 2021/2022 im Herrenbereich tätig. In der ersten Saison gelang dem 21-Jährigen direkt der Aufstieg in die Bezirksliga, in welcher Wehming seit jeher 46 Mal auf dem Platz stand und dabei sechs Mal traf. Die abgelaufene Saison war dabei seine erfolgreichste, denn von 26 Spielen stand Wehming 24 Mal in der ersten Elf und traf dabei vier Mal. Nun also der folgerichtige Schritt eine Liga höher.