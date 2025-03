GW Mühlen patzt; Remis im Spitzenspiel; Holthausen-Biene siegt spät

In der Landesliga Weser-Ems stand am vergangenen Wochenende der 21. Spieltag statt. Das Spitzenspiel in Melle endete Unentschieden, wodurch Holthausen-Biene an der Spitze etwas davonziehen konnte. Außerdem ließ GW Mühlen im Titelrennen etwas federn.

Die Formkrise von GW Firrel hält ebenso weiter Bestand. Gegen die abstiegsbedrohten Gesmolder lag man lange hinten, nachdem Nils Grothaus traf, doch in der 82. Minute erzielte der eingewechselte Felix Karius den Ausgleich. Während Firrel seit sieben Spielen sieglos ist, konnte Gesmold immerhin einen Platz nach oben klettern.

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr

Nach einem Hölscher-Doppelpack führten Vorwärts Nordhorn mit 2:0 zur Pause, doch im zweiten Durchgang bewies Melle Moral. Ein Elfmeter brachte den Tabellensechsten wieder ran und ganz spät in der Partie gelang Jakob Brakmann sogar der Ausgleich. So nahmen sich die Spitzenteams also die Punkte weg, bleiben aber beide weiterhin ungeschlagen und halten ihren Serie aufrecht.

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr

Zwischen GW Mühlen und dem TV Dinklage entwickelte sich eine sehr spannende Partie, die durch einen Doppelpack von Dirk Avendam entschieden wurde. Der Akteur der Gäste traf in der 84. und 90. Minute, sodass der TVD den dritten Sieg aus den vergangenen vier Partien holte. Mühlen indes verlor zwei der letzten drei Spiele und rutschte auf Platz fünf ab.

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr

Ein Doppelschlag Mitte der ersten Hälfte von Kacper Lazaj und Gerrit Ideler brachte den BV Garrel auf die Siegerstraße. Zwar verkürzte Dodesheide noch vor der Pause, doch in der Nachspielzeit erzielte Christian Boicu den 3:1-Endstand. Nach dem dritten Sieg in Serie hat Garrel nur noch einen Rückstand von drei Punkten auf den SC Melle 03.

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr

Papenburg bleibt auch im siebten Spiel in Serie ungeschlagen und fügte dabei SFN Vechta die vierte Niederlage in Serie hinzu. Beim Heimsieg traf Ole Eucken mit seinem neunten Saisontor per Elfmeter. Kurz vor Schluss machte der eingewechselte Ole Marx den Heimsieg perfekt, sodass der Titelanwärter auf Platz vier sprang.

Bad Bentheim hielt im Duell "David-gegen-Goliath" lange gut mit, ging am Ende aber doch mit leeren Händen aus dem Duell heraus. Spät in der 81. Minute erzielte der eingewechselte Christopher Schmitz mit seinem siebten Saisontor den wichtigen Siegtreffer für den Tabellenführer, der nun bei 43 Punkten steht.

Nach fünf sieglosen Spielen in Serie, in denen die Gäste nur einen Punkt holten, ging Schüttorf endlich mal wieder als Sieger vom Feld. In Wildeshausen war der Start äußerst suboptimal für die Gäste, denn schon nach einer Minute traf Lasse Härtel für den VfL. Zwei Tore von Helge Pollmann sowie eines von Richard Neesen brachte Schüttorf den Auswärtssieg.