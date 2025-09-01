GW Mühlen gewinnt mit "reifer und souveräner Vorstellung"

– Foto: Mario Gerken

GW Mühlen gewann gegen SFN Vechta und angelte sich die Tabellenführung. Nun sind die Grün-Weißen neun Spiele am Stück ungeschlagen gegen den Nachbar, der durch die dritte Niederlage in Serie auf den letzten Platz abgerutscht ist.

Von Beginn an übernahm Mühlen die Initiative und bestimmte das Geschehen, tat sich in der Anfangsphase aber schwer, die klaren Torchancen konsequent herauszuspielen. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit erspielten sich die Gastgeber gute Möglichkeiten, ließen diese aber ungenutzt und gingen torlos in die Pause.

Die Entscheidung fiel direkt nach dem Seitenwechsel: Linus Kolhoff (46.) nutzte die erste Aktion nach Wiederanpfiff zum 1:0 und eröffnete den Torreigen. Nur wenige Minuten später erhöhte Jan Leiber (52.) per Strafstoß auf 2:0. Kurz darauf stellte erneut Kolhoff (60.) nach sehenswerter Vorarbeit von Benjamin Willenbrink auf 3:0. Tom Ungemach (62.)sorgte mit einem Distanzschuss für das 4:0 und die endgültige Vorentscheidung. Ein unglückliches Eigentor von Tom-Johannes Olberding (90.+3) markierte den 4:1-Endstand. GW-Trainer Andreas Hinrichs zeigte sich mit der Leistung zufrieden:

„Wir waren von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft, haben es aber in der ersten halben Stunde nicht geschafft, unsere Chancen zu nutzen. Nach der Pause sind wir furios gestartet und haben das Spiel mit vier Treffern innerhalb von 16 Minuten entschieden. Das war eine reife und souveräne Vorstellung.“