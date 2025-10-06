GW Golm jubelt, VfL Nauen marschiert, GW Brieselang überrascht

Der Pritzwalker FHV 03 begann furios und nutzte seine Heimstärke. Nach 20 Minuten brachte Jan Wesoli die Hausherren per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause legte Amirreza Cheshmi mit dem 2:0 nach und ließ die Fans vom vierten Heimsieg der Saison träumen. Doch die Gäste gaben sich nicht auf. Nach dem Seitenwechsel erzielte Max Mensel in der 53. Minute den Anschluss. Nur vier Minuten später gelang Sebastian Schulz der Ausgleich – plötzlich war die Partie wieder völlig offen. Pritzwalk schlug zurück: Wieder war es Jan Wesoli, der in der 59. Minute mit seinem zweiten verwandelten Elfmeter das 3:2 erzielte. Doch Premnitz hatte die passende Antwort. In der 78. Minute traf Mahamat Idrissa zum 3:3. Als alles schon auf ein Remis hinauslief, war es erneut Idrissa, der in der vierten Minute der Nachspielzeit traf und Premnitz den viel umjubelten 4:3-Auswärtssieg bescherte. --- Sa., 04.10.2025, 13:00 Uhr SV Blau-Gelb Falkensee BG Falkensee SG Grün-Weiß Golm GW Golm 1 5 Abpfiff In Falkensee erlebten die Zuschauer ein echtes Schützenfest – allerdings aus Sicht der Gäste. Die SG Grün-Weiß Golm spielte sich in einen Rausch und bezwang den Absteiger SV Blau-Gelb Falkensee mit 5:1. Schon vor der Pause setzten Paul Lubner (28.), Mathias Vogel (33.) und Jan Meier (43.) drei Nadelstiche und ließen die Gastgeber verzweifeln. Als Francisco Schulze nach gut einer Stunde den Anschlusstreffer erzielte, keimte kurz Hoffnung auf. Doch nur zwei Minuten später stellte Ludwig Hakenbeck den alten Abstand wieder her, ehe Julian Hennig in der Schlussphase endgültig alles klar machte. Golm belohnte sich damit für eine entfesselte Vorstellung, während Falkensee eine bittere Klatsche hinnehmen musste. ---

Ein torloses Remis, das dennoch in Erinnerung bleibt: Der FSV Veritas Wittenberge/Breese und die SG Saarmund trennten sich 0:0. Schon früh wurde die Partie von einer Szene geprägt – in der 21. Minute sah Mohammad Ismail die Rote Karte und schwächte die Gäste entscheidend. Fortan spielte Saarmund in Unterzahl, stemmte sich aber mit viel Leidenschaft gegen die anrennenden Gastgeber. Veritas suchte lange die Lücke, kam aber nicht entscheidend zum Abschluss. Am Ende feierten die Gäste das Remis wie einen Sieg, während Veritas trotz Überzahl die große Chance verpasste, sich im oberen Tabellenfeld festzusetzen. ---

Tabellenführer VfL Nauen bleibt das Maß aller Dinge. Gegen den Aufsteiger Pankower SV Rot-Weiß lieferte die Mannschaft von Trainer Dirk Altkrüger eine starke Vorstellung ab und gewann mit 2:0. Merlin Jan Schmid war der Mann des Tages: In der 20. Minute brachte er sein Team in Führung, in der 81. Minute sorgte er mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Nauen zeigte sich effizient und abgeklärt, ließ kaum etwas zu und setzte vorne die entscheidenden Akzente. Für Pankow hingegen war es die zweite Niederlage in Folge, die Euphorie des Saisonstarts ist damit vorerst gebremst. ---

Der SV Grün-Weiß Brieselang setzte ein Ausrufezeichen. Gegen den FSV Babelsberg 74 gelang den Gastgebern ein leidenschaftlicher 3:1-Erfolg. Die Partie nahm kurz vor der Pause eine entscheidende Wendung, als Babelsbergs Malte Bräsicke die Rote Karte sah. In Überzahl schlug Brieselang eiskalt zu: Timm-Maximilian Hytrek traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jerry Schmidt auf 2:0. Zwar brachte Moritz Göring den FSV in der 80. Minute noch einmal heran, doch erneut Hytrek traf in der 87. Minute. Für Brieselang war es ein Sieg mit Signalwirkung, während Babelsberg im Titelkampf einen herben Rückschlag erlitt. ---

Empor Schenkenberg bleibt weiter oben dabei – und wie. Mit einem klaren 3:0 feierte das Team den vierten Saisonsieg. Arnold Kevin Dieffi Tezeuda war mit seinen Treffern in der 42. und 66. Minute der überragende Mann. Er stellte die Weichen früh und ließ dem SV Babelsberg 03 II kaum zur Entfaltung kommen. Tilman Peters setzte in der Schlussminute den Schlusspunkt und machte den Triumph perfekt. Für Schenkenberg ist es der Beweis, dass man auch im oberen Tabellenbereich mithalten kann. Babelsberg II dagegen steckt nach der vierten Niederlage weiter im unteren Tabellendrittel fest. ---

Ein Befreiungsschlag für die SG Michendorf. Nach wochenlanger Durststrecke gelang beim 4:1 gegen den FK Hansa Wittstock der ersehnte erste Saisonsieg. Dabei begann die Partie denkbar schlecht: Schon in der 10. Minute traf Nick Matuschak zur Führung für die Gäste. Doch Michendorf bewahrte Ruhe und kam nach der Pause eindrucksvoll zurück. Moritz Kahl erzielte in der 68. Minute den Ausgleich, dann übernahm Carlos Neubert die Hauptrolle. Mit einem Doppelpack (77. und 86.) drehte er die Partie im Alleingang. In der Nachspielzeit setzte Thorsten Josef Haubner den Schlusspunkt zum 4:1. Der Jubel in Michendorf war grenzenlos – nach schwierigen Wochen ist das Team nun in der Liga angekommen. ---