GW Flüren hat gewählt ! Roger Wagner wird 1. Vorsitzender

Am 18.06.25 um um 19:50 Uhr war es amtlich. Roger Wagner übernimmt wieder die Leitung bei den Flürenern. Schon im Hintergrund wurde viel besprochen und geplant. Der neue Trainer wurde in Zusammenarbeit zwischen altem und neuen Albteilungsleiter geholt, obwohl Pascal Baumgart klar sagt:,, Der Kontakt, sowie die Initative für den neuen Trainer kamen vom Mann im Hintergrund". Roger Wagner plante mit dem neuen Vorstand schon vor der Wahl die Zukunft von Grün- Weiß Flüren. Roger Wagner möchte mit seinem neuen Vorstandsteam nicht nur mitspielen. Wagner bezieht Stellung und sagt: ,, Wir verstärken den Kader mit dem neuen Trainer da wo es notig ist, um den Abstand nach oben zu egalisieren". Den nicht nur er hat gesehen, dass der Abstand in der abgelaufenen Saison einfach zu groß war. Er will anpacken und Flüren wieder nach vorne bringen. Dafür hat er sich sein Team zusammengestellt.

Nach der Wahl war alles geklärt in Flüren.