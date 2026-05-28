GW Broicher Siedlung stellt Trainerteam für die Saison 26/27 vor

Unterstützt wird Balduin künftig von Dominik Adolph, der nach einer berufsbedingten Pause ebenfalls an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Adolph war bereits mehrere Jahre für Grün-Weiß tätig und wird das Trainerteam als Co-Trainer ergänzen.

Auch als Trainer bringt Balduin bereits Erfahrung mit. Zuletzt war er unter Dirk Kalkbrenner und Frank Löhr als Co-Trainer in der Kreisliga A und Bezirksliga tätig. Nun übernimmt er die Verantwortung als Cheftrainer in der Broicher Siedlung. In den Gesprächen zwischen Verein und dem neuem Trainer wurde schnell deutlich, dass Balduin große Motivation und klare Vorstellungen für die kommende Aufgabe mitbringt. Gemeinsam mit der Mannschaft soll auf den bereits vorhandenen Grundlagen aufgebaut und die Entwicklung des Teams Schritt für Schritt weiter vorangetrieben werden.