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GW Broicher Siedlung stellt Trainerteam für die Saison 26/27 vor
Neues Trainerteam für den C-Ligisten
von PM · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser
Thomas Balduin (mitte) mit seinem neuen Trainerteam. – Foto: Verein
Beim SV Grün-Weiß Broicher Siedlung schreiten die Planungen für die kommende Spielzeit weiter voran. Nun steht fest, wer die 1. Mannschaft in der Saison 2026/27 an der Seitenlinie betreuen wird.
Neuer Cheftrainer wird Thomas Balduin, der damit die Nachfolge von Holger Wolters antritt. Wolters wird seine Trainertätigkeit im Verein zum Ende der laufenden Saison beenden.
Mit Thomas Balduin kehrt dabei ein bekanntes Gesicht zurück in die Broicher Siedlung. Bereits in seiner Jugend sowie zu Beginn seiner Seniorenzeit trug er das Trikot von Grün-Weiß. Im Anschluss sammelte er über viele Jahre hinweg wertvolle Erfahrungen als Spieler in höheren Spielklassen. Unter anderem war er lange Zeit für Alemannia Mariadorf in der Landes- und Bezirksliga aktiv sowie später für Rhenania Lohn in der Bezirksliga und Kreisliga A.
Auch als Trainer bringt Balduin bereits Erfahrung mit. Zuletzt war er unter Dirk Kalkbrenner und Frank Löhr als Co-Trainer in der Kreisliga A und Bezirksliga tätig. Nun übernimmt er die Verantwortung als Cheftrainer in der Broicher Siedlung. In den Gesprächen zwischen Verein und dem neuem Trainer wurde schnell deutlich, dass Balduin große Motivation und klare Vorstellungen für die kommende Aufgabe mitbringt. Gemeinsam mit der Mannschaft soll auf den bereits vorhandenen Grundlagen aufgebaut und die Entwicklung des Teams Schritt für Schritt weiter vorangetrieben werden.
Unterstützt wird Balduin künftig von Dominik Adolph, der nach einer berufsbedingten Pause ebenfalls an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Adolph war bereits mehrere Jahre für Grün-Weiß tätig und wird das Trainerteam als Co-Trainer ergänzen.
Komplettiert wird das Funktionsteam durch Sascha Ellinger, der nach seiner aktiven Laufbahn künftig das Amt des Torwarttrainers übernehmen wird. Unterstützt wird er dabei von Daniel Geihs, der ebenfalls zum Verein zurückkehrt.
Darüber hinaus bleibt mit Frank Mertens auch der bisherige Betreuer weiterhin Teil des Teams und sorgt damit zusätzlich für Kontinuität innerhalb des Vereins.