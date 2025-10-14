GW Brockdorf will RW Damme ärgern

Am Mittwochabend empfängt RW Damme den GW Brockdorf zum Nachholspiel des 13. Spieltags. Für beide Teams steht dabei einiges auf dem Spiel – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.

RW Damme hat bislang eine starke Saison gespielt und steht mit 21 Punkten aus elf Partien im oberen Tabellendrittel (5. Platz). Mit einem möglichen Sieg könnten die Gastgeber je nach Höhe auf Platz vier. bzw. drei springen. Offensiv zählt Rot-Weiß ohnehin zu den gefährlichsten Teams der Liga: Bereits 33 erzielte Tore belegen ihre Angriffsstärke, doch gleichzeitig ist die Defensive mit 22 Gegentreffern anfällig.

GW Brockdorf hingegen kämpft im Tabellenkeller um den Anschluss. Nach elf Spielen stehen erst sieben Punkte zu Buche (15. Platz). Der einzige Sieg der laufenden Spielzeit liegt zudem bereits bis zum 2. Spieltag zurück (7:1 gegen Holdorf). Dennoch zeigte Grün-Weiß in der Vergangenheit, dass man gegen Damme gewinnen kann. Das letzte Aufeinandertreffen gewannen die Brockdorfer vergangene Saison vor heimsicher Kulisse mit 2:0.

Anpfiff ist dann am Mittwochabend um 19:30 Uhr in Damme.