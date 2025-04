GW Brieselang stoppt Perleberg – Viktoria Potsdam marschiert weiter

– Foto: FussballimFKHavelland

Am 21. Spieltag der Landesklasse West hat Tabellenführer SV Viktoria Potsdam seine Dominanz eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit einem 8:0-Erfolg gegen die SG Saarmund bauten die Potsdamer ihren Vorsprung auf Verfolger SSV Einheit Perleberg auf zwölf Punkte aus. Perleberg unterlag beim SV Grün-Weiß Brieselang mit 1:2. Der FSV Babelsberg 74 kam in Neuruppin trotz spätem Comeback nur mit Mühe zu einem Sieg.

Vor 73 Zuschauern gelang dem Pritzwalker FHV 03 ein wichtiger Heimsieg. Hannes Dura traf in der 14. Minute zur Führung, die Moritz Walter für Babelsberg per Foulelfmeter ausglich (56.). Josef Ullmann stellte in der 69. Minute auf 2:1, ehe Tony Gnad in der Nachspielzeit (90.+3) den Endstand herstellte. Mit 23 Punkten setzt sich Pritzwalk im unteren Mittelfeld fest, Babelsberg II bleibt mit 19 Zählern im Tabellenkeller.

Der FSV Veritas Wittenberge/Breese feierte gegen den Tabellenvorletzten SV Eiche 05 Weisen einen deutlichen 5:0-Heimsieg. Christoph Nitsche traf in der 12. und 17. Minute zur frühen 2:0-Führung. Nach einer längeren torlosen Phase erhöhte Christoph Poorten in der 76. Minute auf 3:0. Frederik Töpfer traf in der 85. Minute, ehe Poorten in der 90. Minute seinen zweiten Treffer markierte. Vor 348 Zuschauern zeigte Veritas eine souveräne Leistung und steht mit nun 38 Punkten auf Rang fünf. ---

Einen klaren Heimsieg feierte auch der VfL Nauen gegen den FK Hansa Wittstock. Maciej Lukasz Waskowski brachte Nauen in der 11. Minute in Führung. Tom Gutschmidt legte in der 62. Minute das 2:0 nach. Waskowski traf erneut in der 68. und 75. Minute und schnürte damit einen Dreierpack. In der Schlussphase erhöhten Christian Czeponik (77.) und Joshua Szwiec (81.) auf 6:0. Wittstock bleibt nach dieser klaren Niederlage bei 28 Punkten stehen, Nauen zieht mit 30 Punkten davon. ---

Der SV Grün-Weiß Brieselang konnte dem Tabellenzweiten SSV Einheit Perleberg eine empfindliche Niederlage zufügen. Max Dietsch brachte Perleberg in der 22. Minute in Führung. Brieselang antwortete nach der Pause: Vladislav Korneshov glich in der 50. Minute aus, nur fünf Minuten später traf Justin Stahr zum 2:1-Endstand (55.). Vor nur 31 Zuschauern behauptet sich Brieselang auf dem vierten Platz, Perleberg steht punktgleich mit dem FSV Babelsberg 74 auf Rang zwei. ---

Fast hätte der MSV 1919 Neuruppin II den Favoriten gestürzt. In der 20. Minute brachte ein Eigentor von Oscar Swaner die Gastgeber überraschend in Führung. Lange hielt Neuruppin die knappe Führung, doch in der 80. Minute traf Florent Qeret zum Ausgleich. In der Nachspielzeit entschied Babelsberg das Spiel: Marek Rauschenbach (90.+3) und Jonas Erxleben (90.+4) sorgten für den späten 3:1-Sieg. ---

Der SV Viktoria Potsdam ließ gegen die SG Saarmund keine Zweifel aufkommen. Jonas Kwast traf in der 14. Minute zum 1:0, Tom Nattermann erhöhte per Foulelfmeter auf 2:0 (21.). Daniel Becker (39.) und Erik Gemeinhardt (50.) legten nach. In der zweiten Halbzeit sorgte Jonas Kwast mit zwei weiteren Treffern (65., 67.) für klare Verhältnisse. Tom Nattermann traf erneut (84.), Anton Fischer setzte in der 86. Minute den Schlusspunkt. Mit dem 8:0 baut Viktoria die Tabellenführung auf zwölf Punkte aus. ---