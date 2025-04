GW Bärenklau macht Rückstand wett, 11:0-Torgala des 1. FC Frankfurt II

SG Union 1919 Klosterfelde II – Löwenberger SV 2:0

Vor 47 Zuschauern war Willi Berg der Mann des Tages: Mit einem Doppelpack (56., 65.) entschied er die Partie für den Tabellenführer, der auch im 21. Spiel ungeschlagen bleibt.

SG Einheit Zepernick II – SV Grün-Weiß Bergfelde 1:4

Ein Blitzstart von Tim Michel-Tiedtke (1.) und ein früher Doppelschlag durch Marcel Weihrauch (14.) und Niklas Kohl (81., Elfmeter) sicherten Bergfelde drei wichtige Punkte. Max Schulz (85.) konnte nur kurz verkürzen, ehe Michel-Tiedtke in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte.

FC Kremmen 1920 – FSV Fortuna Britz 90 1:3

Britz erwischte mit dem frühen Tor von Lukas Wehrmann (3.) den besseren Start. Zwar glich Lukas Kraeft (52.) aus, doch Thorben Wagner (57.) und erneut Wehrmann (90.+3) sicherten den Auswärtssieg.

SpG Lichterfelde/Finow – SV Rüdnitz Lobetal 97 7:0

Ein Offensivfeuerwerk bot Lichterfelde gegen chancenlose Gäste. Magomed Gayrbekov glänzte mit einem Dreierpack (6., 73., 83.), Tammes Ole Wolter traf doppelt (37., 68.). Weitere Tore steuerten Oliver Haase (43.) und Martin Kühn (72.) bei.

SV Eintracht Bötzow – FSV Basdorf 5:0

Eintracht Bötzow feierte einen ungefährdeten Heimsieg. Peer Werner (6.), Jonas Bauschulte (39.), Benjamin Konrad (49.), Sven Neuber (55.) und ein Eigentor von Kay Paulsen (75.) sorgten für klare Verhältnisse vor 63 Zuschauern.

SG Blau-Weiß Leegebruch – FSV Bernau II 1:1

Leegebruch ging durch Laurence Lattner (43.) in Führung, doch Pascal Kischkewitz (49.) sicherte Bernau zumindest einen Punkt. Beide Teams neutralisierten sich im zweiten Durchgang weitgehend.

SV Glienicke/Nordbahn – FC 98 Hennigsdorf II 5:1

Glienicke zeigte eine dominante Vorstellung: Hendrik Güttler (4.), Kevin Dehl (32., 71.) sowie Kevin Hechtfischer (35., 46.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Der Ehrentreffer für Hennigsdorf fiel durch Julian Schmidt (90.).

SG Grün-Weiß Bärenklau – FC Falkenthaler Füchse 3:3

Ein wildes Spiel in Bärenklau: Falkenthal ging durch Max Schläwicke (14., 24.) und Philipp Benthin (49.) mit 3:1 in Führung, nachdem Steven Wolff (34., Handelfmeter) verkürzt hatte. In der Schlussphase sicherten Niclas Winkler (81.) und Tobias Nolte (88.) doch noch den Punkt für die Gastgeber vor 85 Zuschauern.