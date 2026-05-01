GVO verpflichtet Lukas Lange – Neuer Rückhalt für die kommende Saison

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Der GVO Oldenburg treibt seine Planungen für die kommende Spielzeit in der Bezirksliga Weser-Ems weiter voran – und setzt dabei ein klares Zeichen zwischen den Pfosten. Zur neuen Saison wechselt Torhüter Lukas Lange vom TuS Obenstrohe an den GVO Sportpark.

Mit dem Transfer reagiert der Verein gezielt auf die Anforderungen der kommenden Spielzeit. „Wir verstärken uns ab der kommenden Saison zwischen den Pfosten“, heißt es aus dem Umfeld des Klubs. Lange bringe genau das Profil mit, das für die gesteckten Ziele benötigt werde.

Der Keeper gilt als Torhüter mit starken Reflexen, hoher Präsenz auf der Linie und Ruhe im Spielaufbau – Eigenschaften, die im modernen Fußball längst zu den Kernanforderungen auf dieser Position zählen. Besonders seine Gelassenheit im Aufbau passt zur Ausrichtung des Teams, das auch aus der Defensive heraus strukturiert agieren will.