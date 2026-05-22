– Foto: Dominique Kulhoff

Der Nachholspieltag des 17. Spieltags der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2 läuft bereits seit mehreren Monaten verteilt über die Saison. Spitzenreiter VfL Wildeshausen setzte dabei schon Ende November mit dem 4:2 gegen den VfL Oldenburg II ein erstes Ausrufezeichen. Anfang April gewann zudem der VfR Wardenburg mit 4:0 gegen den SVE Wiefelstede, ehe sich am Donnerstag der Wilhelmshavener SC Frisia ganz spät mit 2:1 gegen den TuS Obenstrohe durchsetzte. Nun stehen die letzten fünf Begegnungen an – und gerade im Tabellenkeller wächst der Druck bei drei direkten Absteigern von Woche zu Woche.

Der 1. FC Nordenham hat als Aufsteiger bislang eine ordentliche Saison gespielt und könnte mit einem Heimsieg den Vorsprung auf die Abstiegsplätze weiter ausbauen. Der Heidmühler FC bewegt sich zwar im gesicherten Mittelfeld, braucht nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen aber ebenfalls Zähler. Beide Teams trennt in der Tabelle nur ein überschaubarer Abstand.

Für den TSV Abbehausen ist das Heimspiel gegen den FC Rastede beinahe schon ein Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt. Abbehausen liegt weiter deutlich unter dem Strich und benötigt dringend Punkte, um die Hoffnung am Leben zu halten. Rastede reist dagegen mit etwas mehr Ruhe an und kann sich mit einem Erfolg endgültig im gesicherten Mittelfeld etablieren.

Ein echtes Spitzenspiel steigt zwischen dem FC Hude und dem GVO Oldenburg. Hude hat sich mit zuletzt spektakulären Offensivleistungen bis ins obere Mittelfeld vorgearbeitet, trifft nun aber auf die zweitbeste Mannschaft der Liga. GVO steht nach der Niederlage im direkten Duell gegen Wildeshausen unter Druck und darf sich im Titelrennen kaum noch einen Ausrutscher erlauben.

Zum Abschluss des Nachholspieltags wartet noch ein echtes Verfolgerduell. Der TSV Großenkneten empfängt den VfL Stenum in einer Partie mit großer Bedeutung für das obere Tabellendrittel. Während Stenum den dritten Platz festigen möchte, könnte Großenkneten mit einem Sieg bis auf wenige Punkte heranrücken.

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