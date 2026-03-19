– Foto: Christoph Kulhoff

Der 21. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 2 steht im Zeichen klarer Konstellationen an der Spitze und wachsender Spannung im Tabellenkeller. Tabellenführer VfL Wildeshausen marschiert weiterhin souverän voran, während Verfolger GVO Oldenburg und VfL Stenum auf Ausrutscher lauern. Im Mittelfeld geht es eng zu, zahlreiche Teams bewegen sich in Schlagdistanz zueinander. Gleichzeitig spitzt sich die Lage im Tabellenkeller weiter zu, wo jeder Punkt im Kampf gegen den Abstieg entscheidend wird.

Im Duell zweier Tabellennachbarn geht es für beide Teams um Stabilität im Mittelfeld. Hude zeigte beim 4:4 gegen den Heidmühler FC zwar Moral, offenbarte aber erneut defensive Schwächen. Oldenburg II musste sich zuletzt knapp mit 1:2 gegen Frisia geschlagen geben und bleibt wechselhaft. Die leichte Favoritenrolle liegt dennoch bei den Gastgebern, die offensiv gefährlicher auftreten.

Großenkneten präsentierte sich beim 3:3 in Rastede torhungrig, ließ aber Punkte liegen. Der Heidmühler FC bot beim 4:4 gegen Hude ein ähnliches Bild mit starker Offensive und anfälliger Defensive. Beide Teams rangieren im oberen Tabellenmittelfeld und haben Anschluss nach oben. Ein offener Schlagabtausch mit vielen Toren ist wahrscheinlich.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SVE Wiefelstede SVE Wiefelstede FC Rastede FC Rastede 15:00 PUSH

Wiefelstede steht als Schlusslicht massiv unter Druck und wartet weiterhin auf Stabilität. Rastede erkämpfte sich beim 3:3 gegen Großenkneten einen Punkt und bewies Moral. Die Gäste verfügen über die deutlich bessere Tabellenposition und mehr Offensivqualität. Entsprechend geht Rastede favorisiert in diese Partie.

Stenum musste beim 0:1 gegen GVO einen Dämpfer hinnehmen, bleibt aber eines der Topteams der Liga. Obenstrohe konnte zuletzt nicht spielen und steckt tief im Tabellenkeller. Die Gastgeber zeichnen sich durch eine der besten Defensiven aus. Alles spricht für einen Heimsieg.

Die Rollen sind klar verteilt, wenn der Tabellenzweite in Wardenburg gastiert. GVO Oldenburg feierte zuletzt einen wichtigen 1:0-Erfolg beim starken VfL Stenum und unterstrich seine Ambitionen. Wardenburg kassierte beim 1:5 in Wildeshausen erneut eine deutliche Niederlage und kämpft im Tabellenkeller. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

Das Spitzenspiel des Spieltags steigt in Nordenham, wo der Tabellenführer auf den Aufsteiger trifft. Wildeshausen zeigte beim 5:1 gegen Wardenburg seine ganze Klasse und bleibt ungeschlagen. Nordenham kam zuletzt zu einem 2:2 in Delmenhorst und bewegt sich im gesicherten Mittelfeld. Die Gäste gehen klar favorisiert in dieses Duell.

Im Kellerduell stehen beide Mannschaften unter Zugzwang. Abbehausen wartet weiterhin auf Konstanz und konnte zuletzt nicht antreten. Delmenhorst holte beim 2:2 gegen Nordenham immerhin einen Achtungserfolg. Ein enges Spiel ist zu erwarten, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr Wilhelmshavener SC Frisia WSC Frisia SV Tur Abdin Delmenhorst SV Tur Abdin 14:00 PUSH