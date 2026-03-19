 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

GVO Oldenburg vor Pflichtaufgabe – VfL Stenum unter Druck

Frisia Wilhelmshaven empfängt Tur Abdin Delmenhorst

von p.s. · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christoph Kulhoff

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BZL Weser-Ems St. 2
TV Jahn
SVE Wiefelstede
FC Nordenham
VfL Wildeshausen

Der 21. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 2 steht im Zeichen klarer Konstellationen an der Spitze und wachsender Spannung im Tabellenkeller. Tabellenführer VfL Wildeshausen marschiert weiterhin souverän voran, während Verfolger GVO Oldenburg und VfL Stenum auf Ausrutscher lauern. Im Mittelfeld geht es eng zu, zahlreiche Teams bewegen sich in Schlagdistanz zueinander. Gleichzeitig spitzt sich die Lage im Tabellenkeller weiter zu, wo jeder Punkt im Kampf gegen den Abstieg entscheidend wird.

Morgen, 19:30 Uhr
FC Hude
FC HudeFC Hude
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb. II
19:30

Im Duell zweier Tabellennachbarn geht es für beide Teams um Stabilität im Mittelfeld. Hude zeigte beim 4:4 gegen den Heidmühler FC zwar Moral, offenbarte aber erneut defensive Schwächen. Oldenburg II musste sich zuletzt knapp mit 1:2 gegen Frisia geschlagen geben und bleibt wechselhaft. Die leichte Favoritenrolle liegt dennoch bei den Gastgebern, die offensiv gefährlicher auftreten.

Morgen, 20:00 Uhr
TSV Großenkneten
TSV GroßenknetenTSV Großenk.
Heidmühler FC
Heidmühler FCHeidmühl. FC
20:00

Großenkneten präsentierte sich beim 3:3 in Rastede torhungrig, ließ aber Punkte liegen. Der Heidmühler FC bot beim 4:4 gegen Hude ein ähnliches Bild mit starker Offensive und anfälliger Defensive. Beide Teams rangieren im oberen Tabellenmittelfeld und haben Anschluss nach oben. Ein offener Schlagabtausch mit vielen Toren ist wahrscheinlich.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SVE Wiefelstede
SVE WiefelstedeSVE Wiefelstede
FC Rastede
FC RastedeFC Rastede
15:00

Wiefelstede steht als Schlusslicht massiv unter Druck und wartet weiterhin auf Stabilität. Rastede erkämpfte sich beim 3:3 gegen Großenkneten einen Punkt und bewies Moral. Die Gäste verfügen über die deutlich bessere Tabellenposition und mehr Offensivqualität. Entsprechend geht Rastede favorisiert in diese Partie.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
VfL Stenum
VfL StenumVfL Stenum
TuS Obenstrohe
TuS ObenstroheTuS Obenstr.
15:00

Stenum musste beim 0:1 gegen GVO einen Dämpfer hinnehmen, bleibt aber eines der Topteams der Liga. Obenstrohe konnte zuletzt nicht spielen und steckt tief im Tabellenkeller. Die Gastgeber zeichnen sich durch eine der besten Defensiven aus. Alles spricht für einen Heimsieg.

Morgen, 20:00 Uhr
VfR Wardenburg
VfR WardenburgVfR Wardenb.
GVO Oldenburg
GVO OldenburgGVO Oldenb.
20:00

Die Rollen sind klar verteilt, wenn der Tabellenzweite in Wardenburg gastiert. GVO Oldenburg feierte zuletzt einen wichtigen 1:0-Erfolg beim starken VfL Stenum und unterstrich seine Ambitionen. Wardenburg kassierte beim 1:5 in Wildeshausen erneut eine deutliche Niederlage und kämpft im Tabellenkeller. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Nordenham
1. FC NordenhamFC Nordenham
VfL Wildeshausen
VfL WildeshausenVfL Wildeshausen
15:00

Das Spitzenspiel des Spieltags steigt in Nordenham, wo der Tabellenführer auf den Aufsteiger trifft. Wildeshausen zeigte beim 5:1 gegen Wardenburg seine ganze Klasse und bleibt ungeschlagen. Nordenham kam zuletzt zu einem 2:2 in Delmenhorst und bewegt sich im gesicherten Mittelfeld. Die Gäste gehen klar favorisiert in dieses Duell.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Abbehausen
TSV AbbehausenTSV Abbeh.
TV Jahn Delmenhorst
TV Jahn DelmenhorstTV Jahn
15:00

Im Kellerduell stehen beide Mannschaften unter Zugzwang. Abbehausen wartet weiterhin auf Konstanz und konnte zuletzt nicht antreten. Delmenhorst holte beim 2:2 gegen Nordenham immerhin einen Achtungserfolg. Ein enges Spiel ist zu erwarten, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
Wilhelmshavener SC Frisia
Wilhelmshavener SC FrisiaWSC Frisia
SV Tur Abdin Delmenhorst
SV Tur Abdin DelmenhorstSV Tur Abdin
14:00

Frisia setzte mit dem 2:1-Sieg bei Oldenburg II ein Ausrufezeichen und bleibt im oberen Tabellendrittel. Tur Abdin konnte zuletzt nicht antreten, zeigt aber insgesamt eine ausgeglichene Saisonleistung. Die Gastgeber verfügen über mehr Konstanz und eine stabile Defensive. Dennoch ist mit einem umkämpften Spiel zu rechnen.