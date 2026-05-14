GVO Oldenburg verstärkt sich mit Grischa Kühlke

– Foto: GVO

Mit der Verpflichtung von Grischa Kühlke treibt der GVO Oldenburg seine Planungen für die kommende Saison weiter voran. Der Bezirksligist präsentierte den Neuzugang am Mittwoch über seine sozialen Netzwerke und beschreibt den jungen Offensivspieler als „dynamisch“ sowie „hervorragend ausgebildet“. Angaben zu seiner bisherigen Station oder Vertragslaufzeit machte der Verein zunächst nicht.

Der Club hebt insbesondere Kühlkes Schnelligkeit, seine technische Ausbildung und seinen Ehrgeiz hervor. Trotz seines jungen Alters soll der Neuzugang bereits über ein hohes Maß an Qualität verfügen und mit seiner Spielweise gut zur Ausrichtung der Mannschaft passen. Beim GVO Oldenburg setzt man damit weiter auf entwicklungsfähige Spieler, die Perspektive und Tempo mitbringen.

Die Verantwortlichen versprechen sich von Kühlke zusätzliche Optionen im Offensivbereich. Der Verein formulierte die Erwartungen bewusst optimistisch: Gemeinsam wolle man „die nächsten Schritte gehen“. Für den Neuzugang beginnt damit ein neues Kapitel beim ambitionierten Bezirksligisten aus Oldenburg.