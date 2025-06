GVO Oldenburg verstärkt sich doppelt – Smit und Pinkernell kommen

Der GVO Oldenburg beendete die abgelaufene Saison mit einer Ungeschlagen-Serie von beachtlichen zehn Spielen, davon wurden die letzten acht allesamt gewonnen. Der ganz große Erfolg in Form des Aufstieges blieb dabei zwar aus, die Motivation für die neue Saison ist nun allerdings um so größer. Damit es möglicherweise in der kommenden Spielzeit mit der lang ersehnten Rückkehr in die Landesliga klappt, konzentrieren sich die Verantwortlichen beim GVO bereits mit der Kaderplanung. Mit Lukas Smit und Niklas Pinkernel wurden nun zwei Neuzugänge präsentiert.