GVO Oldenburg verlängert mit Leon Walles

– Foto: VfL Oldenburg

Der GVO Oldenburg setzt in der Bezirksliga Weser Ems Staffel 2 weiter auf Kontinuität: Leon Walles hat seinen Vertrag verlängert und bleibt dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten.

Der 29-Jährige gehört auf der linken Seite zu den festen Größen. Mit großem Laufpensum, hoher Intensität und ständiger Einsatzbereitschaft prägt Walles das Spiel des GVO nicht nur defensiv. Ligaweit bekannt ist er vor allem für seine außergewöhnlich weiten Einwürfe, die regelmäßig für Gefahr im gegnerischen Strafraum sorgen. Auch mit seinem linken Fuß bringt er bei Standards und Flanken immer wieder Qualität in die Offensive.