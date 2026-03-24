GVO Oldenburg setzt Ausrufezeichen – Abbehausen chancenlos

– Foto: Marco Zimmer

Der 21. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 2 hat die Tabelle weiter sortiert und zugleich für einige klare Botschaften im Auf- und Abstiegskampf gesorgt. Vor allem an der Spitze bleibt VfL Wildeshausen das Maß der Dinge, während dahinter GVO Oldenburg den Druck weiter hochhält. Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage für mehrere Teams zu, die nun zunehmend unter Zugzwang geraten. Der Spieltag bot dabei sowohl klare Ergebnisse als auch knappe Entscheidungen.

FC Hude zeigte sich im Heimspiel in bestechender Verfassung und ließ dem Gegner kaum Entfaltungsmöglichkeiten. Die Gastgeber nutzten ihre Chancen konsequent und setzten sich deutlich durch. Für VfL Oldenburg II hingegen war es ein Rückschlag nach zuletzt wechselhaften Auftritten. Mit diesem Erfolg verschafft sich Hude etwas Luft im unteren Tabellenbereich.

Der TSV Großenkneten verpasste es, den Anschluss an die oberen Ränge weiter zu festigen. Heidmühler FC präsentierte sich erneut stabil und nahm verdient einen Punkt mit. Das Remis spiegelt den Spielverlauf wider, in dem sich beide Mannschaften weitgehend neutralisierten. Für Großenkneten bleibt dennoch eine gute Ausgangsposition im oberen Tabellendrittel.

Das Duell zwischen SVE Wiefelstede und FC Rastede endete ohne Sieger. Beide Teams lieferten sich eine ausgeglichene Partie, in der sich kein entscheidender Vorteil herausspielen ließ. Für Wiefelstede bleibt der Punktgewinn im Kampf gegen den Abstieg von Bedeutung. Rastede verpasst es, sich im Mittelfeld zu stabilisieren.

VfL Stenum ließ im Heimspiel keine Zweifel aufkommen und dominierte die Partie klar. TuS Obenstrohe hatte dem druckvollen Spiel der Gastgeber wenig entgegenzusetzen. Der deutliche Erfolg bringt Stenum weiterhin in eine starke Position im oberen Tabellenbereich. Obenstrohe hingegen bleibt im Tabellenkeller gefangen.

GVO Oldenburg unterstrich seine Titelambitionen mit einem klaren Auswärtserfolg. Gegen VfR Wardenburg dominierte das Team über weite Strecken und ließ defensiv kaum etwas zu. Der Sieg bringt Oldenburg weiterhin in Schlagdistanz zu Spitzenreiter Wildeshausen. Wardenburg bleibt hingegen im Tabellenkeller stecken.

VfL Wildeshausen bestätigte seine Spitzenposition mit einem souveränen Auswärtssieg. 1. FC Nordenham konnte zwar einen Treffer erzielen, blieb aber insgesamt deutlich unterlegen. Die Wildeshauser untermauern damit eindrucksvoll ihre Tabellenführung. Nordenham bleibt trotz ordentlicher Zwischenbilanz im Mittelfeld.

TV Jahn Delmenhorst feierte einen wichtigen Auswärtssieg und überzeugte vor allem offensiv. TSV Abbehausenhingegen konnte erneut nicht punkten und bleibt am Tabellenende. Der deutliche Erfolg verschafft Jahn Delmenhorst Luft im Abstiegskampf. Für Abbehausen wird die Lage zunehmend aussichtslos.