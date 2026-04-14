GVO Oldenburg setzt auf Kontinuität: Kortlang und Rojahn bleiben

– Foto: Marco Zimmer

Der GVO Oldenburg treibt seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit in der Bezirksliga Weser-Ems 2 voran – und setzt dabei auf bewährte Kräfte. Mit Noah Rojahn und Nelson Kortlang bleiben zwei 20-jährige Offensivspieler auch in der kommenden Saison an Bord.

Rojahn, der aus der eigenen Jugend stammt, hat sich inzwischen in der ersten Mannschaft etabliert. Der vielseitig einsetzbare Offensivspieler bringt technische Stärke mit und unterstrich seine Qualitäten zuletzt eindrucksvoll: Mit einem starken Abschluss erzielte er am heutigen Spieltag das 1:0 für seine Farben.

Auch Nelson Kortlang wird weiterhin das Trikot des GVO tragen. Der Flügelspieler war im vergangenen Sommer vom VfL Oldenburg gekommen und fand schnell Anschluss im Team. Mit seinem Tempo und einem guten Abschlussprofil hat er sich gut eingefügt. In der laufenden Saison kommt er bislang auf acht Einsätze und zwei Treffer.