GVO Oldenburg II gewinnt Hallenturnier nach starker Gesamtleistung

– Foto: Tim Rademacher

Sechs Mannschaften, ein intensiver Turniertag und zahlreiche Tore: Das Hallenturnier am 3. Januar 2026 bot den Zuschauern in der Halle spannenden und temporeichen Fußball. Nach insgesamt 15 Begegnungen stand mit GVO Oldenburg II ein verdienter Turniersieger fest.

Die Mannschaft aus Oldenburg dominierte das Turnier von Beginn an. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen und einem starken Torverhältnis von 18:4 ließ GVO Oldenburg II der Konkurrenz kaum eine Chance. Besonders die Kombination aus sicherer Defensive und effektiver Offensive machte den Unterschied. Mehrere Spiele wurden früh entschieden, weil das Team konsequent seine Torchancen nutzte und defensiv kaum etwas zuließ.

Auf dem zweiten Platz landete die SG Fri/Pe, die mit zehn Punkten ebenfalls ein starkes Turnier spielte. Drei Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage spiegeln die konstante Leistung wider. Die SG Fri/Pe überzeugte vor allem durch ihr schnelles Umschaltspiel und ihre Offensivstärke, was sich auch im Torverhältnis von 14:7 zeigte. Der FC Medya beendete das Turnier auf dem dritten Rang. Mit zwei Siegen gegen V. Osternburg II (2:1) und SG Fri/Pe II (2:1) zeigte das Team sein Potenzial. Gleichzeitig verhinderten drei Niederlagen eine noch bessere Platzierung. Dennoch präsentierte sich die Mannschaft kämpferisch und bot den Zuschauern mehrere ansehnliche Spiele.