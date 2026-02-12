GVO Oldenburg bindet Lasse Dworczak weiter

– Foto: GVO

Der GVO Oldenburg kann in der Bezirksliga Weser Ems Staffel 2 weiter auf Lasse Dworczak bauen. Der Offensivspieler hat seinen Vertrag verlängert und geht damit in seine zwölfte Saison im Herrenbereich des Vereins.

Dworczak war 2015 aus der eigenen Jugend in den Kader aufgerückt und entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe. Mit seinem Tempo und seiner Torgefahr prägte er das Offensivspiel des GVO maßgeblich.

Der Verein setzt damit weiterhin auf Kontinuität und Identifikation. Dworczak steht exemplarisch für den eingeschlagenen Weg, eigene Talente langfristig an den Klub zu binden.