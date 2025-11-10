Gutmann Anlagentechnik GmbH unterstützt die SpVgg Wiesenbach

Ein herzliches Dankeschön geht an die Gutmann Anlagentechnik GmbH für die Unterstützung der SpVgg Wiesenbach in Form einer Bandenwerbung am Sportplatz in der Nähe unseres Heimtores. Unser Bild zeigt Geschäftsführer Dominik Tasler (Bildmitte) bei der symbolischen Übergabe der Bande an die SpVgg, vertreten durch Daniel Steck, Luca Weiß, 2. Vorstand Manuel MIller (von links), Pierre Heckelmüller, Nikolas Berchtold und 1. Vorstand Tobias Miller (von rechts)

Die Gutmann Anlagentechnik GmbH ist Spezialist im Maschinen- und Anlagenbau und lässt ihre Arbeiten für sich sprechen: mit Kompetenz, Qualität und Service ist das Unternehmen seit über 60 Jahren ein verlässlicher Partner für die Anliegen seiner Kunden und bietet ein vielseitiges Leistungsspektrum. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.gutmann-anlagen.de und auf Instagram unter @gutmann_anlagen