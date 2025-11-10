Gutmann Anlagentechnik GmbH sponsort Trikots für die SpVgg Wiesenbach

Unsere Kreisliga-Elf präsentiert sich seit Beginn der Saison 2025/26 in neuen, schwarz-weißen Trikots veredelt mit dem Logo unseres Sponsors Gutmann Anlagentechnik GmbH auf der Brust - wir bedanken uns recht herzlich für die Unterstützung und die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Unser Foto zeigt Geschäftsführer Dominik Tasler (Bildmitte) bei der symbolischen Übergabe der neuen Trikots an die SpVgg. Entgegengenommen wurden sie von Daniel Steck, Pierre Heckelmüller, Luca Weiß (von links), sowie 2. Vorstand Manuel Miller, Nikolas Berchtold und 1. Vorstand Tobias Miller (von rechts).

Die Gutmann Anlagentechnik GmbH ist Spezialist im Maschinen- und Anlagenbau und lässt ihre Arbeiten für sich sprechen: mit Kompetenz, Qualität und Service ist das Unternehmen seit über 60 Jahren ein verlässlicher Partner für die Anliegen seiner Kunden und bietet ein vielseitiges Leistungsspektrum. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.gutmann-anlagen.de und auf Instagram unter @gutmann_anlagen