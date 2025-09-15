Gutmadingens Trainer: "Diese Erfolgserlebnisse saugst du einfach auf"

Was in Gutmadingen seit Jahren geleistet wird, verdient die allergrößte Wertschätzung. Gerade einmal 800 Einwohner hat der Stadtteil von Geisingen, doch das hinderte den Fußballclub nicht daran, in der Landesliga für Furore zu sorgen. Nach sechs Jahren war das Abenteuer in diesem Sommer allerdings vorbei. Für den FCG ging es eine Etage nach unten. Doch wer nun orakelte, damit sei der freie Fall eingeläutet, der sieht sich getäuscht. Vier Spiele sind absolviert, und die Gutmadinger grüßen von der Tabellenspitze. Mit einer verrückten Bilanz. Da staunt selbst der Trainer.