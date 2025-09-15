Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Gutmadingens Trainer Torsten Ruddies steht mit seinem Team auf Rang eins in der Bezirksliga. – Foto: Verein
Gutmadingens Trainer: "Diese Erfolgserlebnisse saugst du einfach auf"
Nach dem Abstieg hat sich der FC Gutmadingen schnell stabilisiert und steht in der Fußball-Bezirksliga an der Tabellenspitze.
Neu-Trainer Torsten Ruddies gesteht, mit einem solchen Start nicht gerechnet zu haben.
Was in Gutmadingen seit Jahren geleistet wird, verdient die allergrößte Wertschätzung. Gerade einmal 800 Einwohner hat der Stadtteil von Geisingen, doch das hinderte den Fußballclub nicht daran, in der Landesliga für Furore zu sorgen. Nach sechs Jahren war das Abenteuer in diesem Sommer allerdings vorbei. Für den FCG ging es eine Etage nach unten. Doch wer nun orakelte, damit sei der freie Fall eingeläutet, der sieht sich getäuscht. Vier Spiele sind absolviert, und die Gutmadinger grüßen von der Tabellenspitze. Mit einer verrückten Bilanz. Da staunt selbst der Trainer.
BZ: Herr Ruddies, der FC Gutmadingen spielt im Moment alles in Grund und Boden, hätten Sie von einem solchen Start in die Runde jemals zu träumen gewagt?