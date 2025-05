Tegernheim (rechts Tobias Rieger) und Parsberg (Alex Freitag) lieferten sich ein intensives Relegations-Match. – Foto: Florian Würthele

Guths Sonntagsschuss verschafft Parsberg einen Vorteil Relegation zur Landesliga - 2. Runde - Hinspiel: Tegernheim bezieht zu Hause eine 0:1-Niederlage

Noch ist nichts entschieden. Überhaupt nichts. „Am Samstag im Rückspiel reißen wir es rum“, gab Michael Fischer, Trainer des FC Tegernheim, gleich nach dem Abpfiff eine Kampfansage von sich. Mit einem kleinen Vorteil geht allerdings der TV Parsberg ins alles entscheidende Rückspiel der Landesliga-Relegation (Samstag um 16 Uhr in Parsberg). Ein Sonntagsschuss von Alexander Guth nach einer halben Stunde bescherte den Parsbergern am Mittwochabend einen 1:0 (1:0)-Auswärtssieg.

681 Zuschauer am Hohen Sand sahen, wie die Tegernheimer Mannschaft das Spiel nach ausgeglichenem Beginn in die Hand nahm. Die Phase zwischen Minute 10 und 30 ging klar an den FC, der am Führungstor kratzte. Drei Top-Chancen blieben ungenutzt. Qlirim Beqajs Schuss wurde abgeblockt (12.), Mario Cieslik schob den Ball frei vor Gästekeeper Tim Eichenseher am langen Toreck vorbei (18.) und Gentrit Isufis von Wasmeier abgefälschter Schuss verfehlte den Kasten hauchzart (27.). Stattdessen stellten die Gäste den bisherigen Spielverlauf auf den Kopf. Youngster Alex Guth fasste sich aus über 20 Metern ein Herz und versenkte den Ball exakt im rechten Toreck zum 0:1 (30.). Was folgte, war bis zum Pausenpfiff ein offenes Hin und Her.









Der zweite Durchgang war unterbrochen von vielen Foulspielen und Unterbrechungen. Es ging intensiv zur Sache. Schiedsrichter Alexander Schuster fuhr eine strenge, ja fast kleinliche Linie. Beide Seiten bekamen je eine Zeitstrafe aufgebrummt. 20 Minuten vor Schluss dezimierte sich Tegernheim selbst, als Tobias Rieger Gegenspieler Alex Freitag am Knöchel traf und die Rote Karte sah. Er wird das Rückspiel verpassen. In Unterzahl versuchte es der FC nochmal, biss sich aber an der kompromisslos und kompakt verteidigenden Parsberger Abwehr die Zähne aus. Pech hatte die Heimelf, als ein Freistoß-Knaller von Isufi an den Pfosten flog (75.).



Tegernheims Coach Michael Fischer sagte: „Wir haben es in der ersten Halbzeit gut gemacht und hatten drei, vier Chancen. Da müssen wir eigentlich ein Tor machen. Das hat uns gegen Kareth ausgezeichnet. Dann bekamen wir einen Sonntagsschuss. Den macht er natürlich überragend. Ich fand es schade, dass in der zweiten Spiel wegen vieler Unterbrechungen kein wirkliches Fußballspiel mehr zustande kam. Vom Schiedsrichtergespann hätte ich mir ein wenig mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. Ohne einen Vorwurf an Parsberg, es war ein offener Schlagabtausch. Am Samstag reißen wir es rum.“



Das Fazit von Parsbergs Übungsleiter Stefan Weber fiel wie folgt aus: „Vorab: Aus meiner Sicht ist das heuer eine absolute Todesgruppe in der Relegation. Wie schon in den zwei Spielen gegen Weiden war es heute wieder brutal eng. Gegen eine absolute Top-Mannschaft, die es echt verdient hätte, Landesliga zu spielen. Wir haben es auf unsere Seite gezogen, weil wir es geschafft haben, unser Spiel durchzubringen. Wir haben um die Stärken von Tegernheim gewusst und haben es – bis auf ein paar Situationen, wo wir Glück hatten – sehr gut verteidigt. Wir brauchen Spieler, die sich auch mal bedingungslos in Schüsse schmeißen und um jeden Millimeter kämpfen. Das haben wir heute geschafft, obwohl es das 50. Spiel in dieser Saison war. Ich bin echt stolz auf meine Mannschaft.“