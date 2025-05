Guth kehrt zum FC Verden 04 zurück

Der FC Verden 04 kann in der kommenden Spielzeit weitestgehend auf den aktuellen Kader zurückgreifen. Dazu stößt Bjarne Guth, der sich am Hubertushain bestens auskennt.

Der Defensivakteur gehörte nämlich zum Stamm der Landesliga-Meistermannschaft, ehe er sich studienbedingt zurückzog. Nun befindet sich sein Stadium in den letzten Zügen, sodass Guth in der kommenden Saison wieder für die Reiterstädter auflaufen wird. „Es ist wirklich schön, dass Bjarne ab Sommer wieder voll dabei ist. Über seine Qualitäten müssen wir gar nicht anfangen zu reden, unsere bärenstarke Defensive im Aufstiegsjahr ist Visitenkarte genug", so Teammmanager Philipp Breves in der Vereinsmitteilung.

Der FC Verden 04 stieg nämlich mit lediglich 14 Gegentoren in 34 Spielen ungeschlagen in die Oberliga auf. Dort konnte er den spektakulär niedrigen Schnitt allerdings nicht halten. Schon 64-mal schlug es im eigenen Gehäuse ein. Dennoch ist der Klassenerhalt zwei Spieltage vor Saisonende in greifbarer Nähe. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit steht fest, dass der im Herrenbereich ausschließlich für Verden auflaufende Guth, die Defensive stärken wird.