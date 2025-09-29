Gutes und spannendes Nordfriesland-Derby: Rantrum und Frisia mit 2:2

Im Verfolgerduell der Landesliga Schleswig trennen sich am Sonntag der TSV Rantrum und der SV Frisia 03 Risum-Lindholm nach einer spannenden Partie 2:2 (1:1) mit einem gerechten Unentschieden. Frisia, das aus den letzten vier Spielen zehn Punkte eingeheimst hat, klettert dadurch auf den 3. Platz. Das ist im bisherigen Saisonverlauf die beste Platzierung für die Mannschaft von Trainer Uwe Petersen. Rantrum hingegen hat nach nur zwei Punkten aus den letzten vier Spielen seine gute Ausgangsposition jetzt eingebüßt, liegt aber auch nur vier Zähler hinter dem Überraschungszweiten SSG Rot-Schwarz Kiel.
Das Derby zwischen dem TSV Rantrum und dem SV Frisia 03 Risum-Lindholm hielt, was es im Vorfeld versprach: hohe Intensität, viele Zweikämpfe und Spannung bis zum Schluss. Auf dem langen, aber schmalen Platz in Rantrum – auf dem sich Frisia traditionell schwertut – fanden die Zuschauer bei bestem Fußballwetter ideale Bedingungen vor.
Die Mannschaft von Trainer Erik von Lanken erwischte zunächst einen guten Start, lief dann aber nach nur fünf Minuten in einen Konter.
Dabei setzte sich Enrik Ljaskaj im Strafraum gegen Arne Harring durch, der ihn nur mit einem Halten stoppen konnte. Den fälligen Elfmeter parierte Rantrums Torhüter Timon Hansen zunächst stark, doch Marvin Bruhn blieb im Nachschuss zur Stelle und brachte die Gäste in Führung (0:1, 5.).
In der Folge übernahm Rantrum mehr Spielkontrolle, während Frisia zwar hoch anlief, sich im eigenen Spielaufbau jedoch zu viele Fehler leistete. Die Gastgeber nutzten dies clever aus: Über die rechte Seite brach Oke Flatterich durch und legte in die Mitte, wo Damian Krause per Außenrist den verdienten Ausgleich erzielte (1:1, 18.). Bis zur Pause entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten, leichte Feldvorteile aber für Rantru
Nach dem Seitenwechsel versuchte Frisia wieder mehr Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Insgesamt verzeichneten die Gäste ein Chancenplus, doch auch Rantrum blieb gefährlich. Frisia-Keeper Jorge Hansen bewahrte sein Team mehrfach mit starken Paraden vor einem erneuten Rückstand. Dennoch schlug Rantrum zu: Nach einem sehenswerten Außenrist-Pass von Jannik Reichenberg startete Damian Krause durch, zog aus spitzem Winkel ab und traf duch „die Hosenträger“ zur 2:1-Führung (69.).
Frisia antwortete jedoch prompt. Jawad Shams bediente Jannik Drews, der seinen Gegenspieler im Strafraum aussteigen ließ und den Ball trocken ins lange Eck setzte – 2:2 (75.). In der Schlussphase blieb es ein packendes Derby mit Chancen hüben wie drüben. Am Ende stand ein leistungsgerechtes Remis, mit dem beide Mannschaften leben können.
Stimmen zum Spiel
Marvin Bruhn (SV Frisia 03): „Ein Derby, wie man es erwartet: intensiv, zweikampfstark und spannend bis in die Schlussphase. Beide Teams hätten den Siegtreffer erzielen können – das 2:2 geht vollkommen in Ordnung.“
Trainer Erik von Lanken (TSV Rantrum): „Letztendlich haben wir noch die eine oder andere Chance gehabt, Lindholm genauso. Somit prinzipiell ein gerechtes 2:2. Aber wir könnten uns nicht beschweren, wenn Lindholm tatsächlich noch das Dritte gemacht hätte. Eine wirklich gute Chance – aber wir haben genauso gut Chancen gehabt, auch zum 3:2. Hätten einen Elfmeter bekommen können. Aber letztendlich geht das Spiel oder das Ergebnis so in Ordnung.“
TSV Rantrum: Hansen – Harring, B. Hansen, Flemming – Kliese – Petersen (60. Reichenberg), Bruhn, Lorenzen (46.), Flatterich – Krause (82. Henke), Wunderlich.
Trainer: Erik von Lanken.
SV Frisia 03 Risum-Lindholm: Hansen – Feddersen, Böckenholt, Danielsen – Höfer (58. Tade Traber), Klemmer – Ljaskaj (63. Sönnichsen), Bruhn, Rapräger (87. Pause) – Shams, Drews.
Trainer: Uwe Petersen.
Schiedsrichter: Florentin Henning Gartz (VfL Oldesloe).
Assistenten: Tom Domberger und Ian Thore Baron.
Zuschauer: 142.
Bes. Vorkommn.: Timon Hansen (5., Rantrum) hält Foulelfmeter von Marvin Bruhn (Frisia).
Tore: 0:1 Marvin Bruhn (5.), 1:1 Damian Krause (18.), 2:1 Damian Krause (69.), 2:2 Jannik Drews (75.).