Matthias Schwee (li.), Klinik-Clown und Marcel Gewinner. – Foto: TSV Klausdorf

#GUTES TUN# TSV Klausdorf spendet 675 Euro an die Klinik-Clowns des UKSH

Gutes tun – diesem Motto bleibt die Fußballabteilung des TSV Klausdorf seit Jahren treu. Jetzt überreichte der Verein eine Spende in Höhe von 675 Euro an die Klinik-Clowns des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH).

Delegation des TSV Klausdorf übergibt Spendenscheck Eine Delegation des Vereins, bestehend aus dem Sportlichen Leiter Mathias Schwee und dem Sportlichen Leiter Jugend Marcel Gewinner, besuchte das UKSH, um den symbolischen Spendenscheck an Dr. med. Wurst, einen der Klinik-Clowns, zu übergeben.

Pfandsammeln und Teamspirit bringen Spende zusammen „Er nahm den Scheck dankbar und freudig entgegen und erzählte viel Interessantes aus dem Leben eines Klinikclowns“, berichtet Marcel Gewinner. „Das Geld kam durch das Pfandsammeln aller Jugendmannschaften über das Jahr hinweg zusammen.“



Doch nicht nur die Jugendteams waren engagiert: Auch die Ligamannschaft, die U23, das Damenteam sowie die Alt-Liga des Vereins aus dem Schwentinetal beteiligten sich mit eigenen Beiträgen. „Damit zeigt der TSV Klausdorf, dass alle gemeinsam etwas Gutes bewegen können – und eine Spende dorthin bringen, wo sie dringend benötigt wird“, so Gewinner weiter.