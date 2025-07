Gutes Testspiel trotz Niederlage

Beim Rheingau Taunus KOL Vertreter in Laufenselden entwickelte sich ein gutes Vorbereitungsspiel. Auf Seiten von Meso - Nassau gaben Timo Azar und Joey Berghäuser ein gutes Debut. Nach klasse Anspiel von Timo Azar scheiterte Lemor Hocho freistehend aus Mittelstürmerposition am Keeper. Auf Seiten von Meso konnte sich Reyk Rosemann bei 2 guten Aktionen der SGL auszeichnen. Nach der Pause brachte Spielertrainer Markus Bozan in " Messi" Manier Meso mit einem direkten Freistoß in Führung. Mathay Yildiz hatte bei seinem Debut nach langer Pause das 2:0 auf dem Fuß doch seinen Volleyschuß konnte der TW der SGL mit einem Reflex klasse parieren .Nach einer Stunde hatte man in Ballbesitz nach vorne keine Kontrolle mehr, verlor den Ball zu schnell und so bekamen die Gastgeber Oberwasser. Zwangsläufig viel der Ausgleich durch Rehbein in der 68minute.Joey Berghäuser musste nach seinem zweiten Foulspiel mit gelb rot das Feld verlassen und so kamen die Gastgeber durch Schön noch zum Siegtreffer. Lemor Hocho vergab eine Hundertprozentige kläglich und so blieb es beim 2:1 für die SGL.