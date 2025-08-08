Gutes Testspiel gegen den WSV gibt dem 1. FC Wülfrath Rückenwind

Abgehakt, jetzt gilt der Fokus wieder den nächsten Trainingseinheiten und dem Punktspielauftakt am 17. August am Erbacher Berg gegen den benachbarten SC Velbert. Zuvor steht noch die sogenannte „Generalprobe“ im Terminkalender. Dazu haben sich die Wülfrather den letztjährigen (Bezirksliga-) Rivalen TSV Ronsdorf eingeladen. Anstoß ist bereits am Samstag um 15 Uhr im Lhoist Sportpark. Trainer Joscha Weber stellte nach dem WSV-Test und damit zum Beginn der „heißen Vorbereitungsphase“ zufrieden fest: „Im Vergleich zu den Spielen in Burgaltendorf haben wir endlich wieder die nötige Einstellung auf den Platz gebracht. Das war eine wichtige Erkenntnis. Dazu wissen wir, an welchen Stellschrauben in den nächsten Einheiten noch zu drehen ist.“

Ronsdorf hatte der Coach ganz bewusst als Gegner ausgesucht: „Eine Mannschaft, die nicht nur ordentlich Fußball spielt, sondern auch über den Einsatz, die Körperlichkeit im Zweikampf kommt. Von daher durchaus unangenehm zu bespielen ist. Ich gehe davon aus, dass wir in dieser Partie, anders als noch am Dienstagabend, wesentlich mehr Ballbesitz haben werden. Von daher ist Kreativität im Spielaufbau gefordert. Gleichzeitig müssen wir Lösungen gegen eine tief gestaffelte Abwehr finden, ohne die Defensivarbeit zu vernachlässigen.“