Gutes Spiel der SVMG Damen

Nach dem letzten Spiel gegen Kressbronn musste eine deutliche Leistungssteigerung her. Das gelang auch an diesem Tag. Der SVMG zeigte über weite Strecken ein gutes Spiel. Vor allem gegen den Ball waren die Gäste präsent und zeigten eine couragierte Leistung und erkämpften sich viele Bälle. Nur leider war man in den eigenen Angriffen zu harmlos. So kamen die Bälle in die Spitze oft nicht an und Chancen waren Mangelware. Die zwei Gegentreffer mussten nach einem Abwehrfehler und einem Elfmeter, der im Nachschuss drin war, hingenommen werden.