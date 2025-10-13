„Gutes Nullnull“ im Spitzenspiel ‒ A-Klassen-Gipfeltreffen hält Versprechungen

Das Spitzenspiel der A-Klasse 5 zwischen dem TSV Perchting-Hadorf und dem SV Haunshofen hielt, was es versprach – nur Tore fehlten. Vor rund 200 Zuschauern lieferten sich die beiden Verfolger von Spitzenreiter SG Schäftlarn/Baierbrunn ein intensives, faires und weitgehend ausgeglichenes Duell, das am Ende mit einem gerechten 0:0 endete.

„Das war ein gutes Nullnull“, bilanzierte Perchtings Trainer Tobias Luppart nach Abpfiff. „Zwei Mannschaften auf Augenhöhe, die sich nichts geschenkt haben.“ Und tatsächlich: Chancen blieben auf beiden Seiten rar. Christoph Kammerlander hatte die größte Gelegenheit für die Gastgeber, als er nach einem Steilpass über links allein auf das Tor zulief, sich den Ball aber etwas zu weit vorlegte und weit verzog.

Ansonsten dominierten Kampf, Einsatz und Taktik. „Die Keeper mussten sich kaum auszeichnen, das meiste spielte sich zwischen den Strafräumen ab“, so Luppart. In der zweiten Halbzeit hatte Perchting allerdings Glück, als ein Haunshofener von der Mittellinie abzog und den Ball an den Pfosten setzte – Torhüter Fidel Hopfensperger stand in dem Moment etwas weit vor seinem Kasten. „Das wäre natürlich extremes Pech gewesen, so ein Tor zu kassieren“, räumte Luppart ein.

Abgesehen davon hatte Perchting mehr vom Spiel, während sich Haunshofen nach der Pause weit zurückzog. „Dass sie sich hinten reinstellen, ist für uns irgendwo auch ein Kompliment“, meinte Luppart. „Das zeigt, dass wir Gefahr ausstrahlen.“ Drei strittige Elfmetersituationen sorgten noch für Gesprächsstoff – vor allem in der Nachspielzeit, als der TSV einen möglichen Pfiff in der 93. Minute reklamierte. „Es war eine 50:50-Entscheidung, schwer in der Schlussminute zu pfeifen“, zeigte der Coach Verständnis.

Trotz des torlosen Ergebnisses war es ein Spiel, das den Zuschauern zeigte, warum beide Teams zurecht ganz oben in der Tabelle stehen. Keine groben Fouls, ein souveräner Schiedsrichter, viel Einsatz und Spannung bis zum Schluss – ein echtes Spitzenspiel eben.

„Mit dem Punkt können wir gut leben“

Tobias Luppart

„Mit dem Punkt können wir gut leben“, resümierte Luppart. „Solche Spiele haben wir in dieser Saison auch schon verloren – gegen Schäftlarn oder Unterhausen etwa. Von daher ist das diesmal ein gewonnener Punkt.“ Für Perchting geht es nun darum, weiter dranzubleiben. „Wir wollen oben mithalten, so lange wie möglich um die ersten beiden Plätze mitspielen“, so der Trainer. Einzelne Spieler wollte er dabei nicht herausheben: „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung – oder wie man so schön sagt: Alle haben ihren Job gemacht.“

Auch wenn am Ende keine Tore fielen, war das 0:0 zwischen Perchting und Haunshofen war beste Werbung für die A-Klasse: ein intensives, faires Duell zweier ambitionierter Teams, die sich alles abverlangten – und am Ende wohl beide zufrieden nach Hause gingen. (anton morbitzer)