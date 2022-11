Gutes Gefühl, schlechte Erinnerung Am kommenden Samstag erwartet der 1. Suhler SV den VfL Meiningen. Die Gäste reisen als Favorit nach Suhl, haben allerdings nicht die besten Erinnerungen an dieses Auswärtsspiel im Gepäck.

„Letzte Saison haben wir dort eine Packung gekriegt“, erinnert sich VfL-Trainer Timo Krautwurst ungern an das letzte Auswärtsspiel in Suhl. Da musste seine Mannschaft nämlich mit 1:6 die Segel streichen.

„Da haben wir gesehen was passiert, wenn man ein paar Prozent weniger gibt. Das wird in meinen Augen ein schweres Auswärtsspiel und das müssen wir annehmen“, erklärt Krautwurst weiter. Seinerzeit waren mit Chris Fritz und David-Lee Gromm auch noch zwei Spieler des VfL im Suhler Dress unterwegs. Beide wechselten im Sommer zum Ligarivalen nach Meiningen und komplettieren damit sogar ein VfL-Quartett mit Suhler Vergangenheit. Auch Alexander Mantlik und Philipp Oehrig spielten schon beim 1. Suhler SV.

Nach zuletzt eher durchwachsenen Ergebnissen, feierte der VfL Meiningen in der Vorwoche den ersten Heimsieg der Saison. Gemessen an den Resultaten ist man in Meiningen mit der aktuellen Punktausbeute nicht so ganz zufrieden, die Leistungen waren aber oft ordentlich. „Ich hätte mir mehr Sorgen gemacht, wenn wir schlecht gespielt hätten. Wir haben eigentlich häufig ordentlich gespielt und die Ergebnisse haben nicht dazu gepasst. Solche Phasen gibt es eben. Mir war und ist klar, dass das auch wieder zu unseren Gunsten kippen wird. Die Mannschaft macht es gut, arbeitet immer fleißig. Wir sind geduldig und bewahren die Ruhe“, sagt Timo Krautwurst. Trotzdem, der Heimsieg gegen Hildburghausen hat erstmal gutgetan. Ob damit nun die Phase überwunden ist, will Krautwurst noch nicht prognostizieren. „Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Wir hoffen, dass wir gleich nachlegen können und vielleicht auch mal eine Serie starten können. Ob wir aber besagte Phase nun überwunden haben, wird sich auch am Wochenende noch zeigen“, glaubt der VfL-Trainer.

Wahrscheinlich hätte man beim 1. Suhler SV aktuell gerne die Sorgen des kommenden Gegners. Denn während Meiningen zwar gerne mehr Punkte hätte, aber mit Rang sieben noch solide positioniert ist, stecken die Suhler mit fünf Zählern ganz tief im Abstiegskampf. Mit einem Mini-Kader schleppt sich das Team bisher durch die Hinrunde und verlor die jüngsten drei Partien. Auch der Punktgewinn gegen Spitzenreiter Ohratal im Vorletzten Heimspiel konnte den Suhlern kaum Schwung für die folgenden Duelle verleihen. „Das Gefühl aus dem Spiel gegen Ohratal konnten wir schon transportieren, nur war es eben zuletzt personell nicht umsetzbar. Unsere Situation ist im Moment nicht einfach“, bestätigt Suhls Trainer Bernd Eckert, der aktuell einiges an Improvisationstalent aufbieten muss. Zumindest, wagt Eckert vorsichtig zu bestätigten, sieht die Personaldecke in dieser Woche etwas besser aus, als noch in der Vorwoche gegen Siebleben. „Wir werden das beste draus machen. Wir stecken den Kopf sicher nicht in den Sand, motivieren uns, ziehen uns gegenseitig hoch und nehmen eben auch diese schwierige Situation an. Gegen Meiningen sind die Jungs sicher heiß und natürlich werden wir versuchen zu punkten“, so Bernd Eckert.