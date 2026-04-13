„Gutes Auswärtsspiel" – Münsing beendet Wildsteig-Serie

SV Münsing beendet die Wildsteiger Heimserie. – Foto: Tamara Rabuser

Die schöne Heimserie des FC Wildsteig/Rottenbuch ist dahin. Der SV Münsing besiegte die Pfaffenwinkler klar mit 4:2. „Insgesamt ein gutes Auswärtsspiel. Wir haben die Attribute auf den Platz gebracht, die es braucht“, zeigt sich SVM-Coach Martin Grelics zufrieden. Konkret meint er damit eine gute Quote bei Luftzweikämpfen, das Verteidigen von Standards und Tore zum richtigen Zeitpunkt.

Ein günstiger Moment war erstmals nach zehn Minuten, als Ferdinand Seitz einen Ball hinter die Kette erlief und Sebastian Schönacher zum 1:0 bediente. Die Gastgeber waren eigentlich gut in die Partie gestartet und kassierten so den ersten Rückschlag. Beim 2:0 war es wieder ein langer Ball auf Seitz, der diesmal selbst über den Torwart hinweg ins Tor lupfte. „In Stürmer-Manier“, lobt Grelics den etatmäßigen Innenverteidiger, der erneut den angeschlagenen Hans Zachenbacher im Sturmzentrum vertrat.