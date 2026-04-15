Guter Zusammenhalt im Team

Die 25-jährige Mittelfeldspielerin Lisa Cassau spielt für den FC Wischhafen/Dornbusch in der 1. Kreisklasse Stade/Harburg Nord. Dort gelangen ihr in dieser Saison bislang zwei Tore in sieben Partien. Sie weiß genau, was sie will, nicht nur Fußball spielen, sondern auch Spaß haben.
Dein Stammverein ist der SV Dornbusch, seit dieser Saison der FC Wischhafen/Dornbusch. Wie bist du zum Fußball gekommen, und hast du schon woanders gespielt?
Mit dem Fußball habe ich 2010 im Alter von neun Jahren beim SV Dornbusch mit einer Freundin angefangen. Dort habe ich das Fußballspielen gelernt und bin dem Verein bis heute treu geblieben. Mittlerweile bin ich seit 16 Jahren dabei und habe in dieser Zeit viele Entwicklungen miterlebt. Der Verein hat mich über viele Jahre geprägt, sowohl sportlich als auch persönlich. Neben vielen schönen Erfolgen gab es natürlich auch einige schwierige Phasen, die zum Vereinsleben dazugehören.
In der aktuellen Saison spielt ihr in der 1. Kreisklasse Stade/Harburg Nord. Es läuft eher durchwachsen. Mit welchen Ambitionen seid ihr in die Saison gestartet?
Zu Beginn haben wir die letzte Saison reflektiert sowie Ziele festgelegt und Verbesserungsvorschläge gesammelt. Ein Teil davon funktioniert bereits sehr gut, an anderen Punkten müssen wir noch arbeiten. Wir als Team freuen uns sehr, dass wir mittlerweile über einen großen Kader verfügen, da wir mehrere neue Spielerinnen in unserer Mannschaft willkommen heißen durften. Durch eine gute Trainingsbeteiligung können wir regelmäßig an verschiedenen Inhalten arbeiten. Wir geben unser Bestes, dieses bei den Spielen so gut wie möglich umzusetzen.
Was möchtest du persönlich in deiner Fußballerinnen-Laufbahn noch erreichen? Was zeichnet den FC Wischhafen/Dornbusch aus?
Mir ist es besonders wichtig, mich sowohl sportlich als auch persönlich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu sein. Dabei steht für mich nicht nur die Leistung auf dem Platz im Vordergrund, sondern vor allem der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Auch nach Niederlagen ist es uns wichtig, zusammenzuhalten, uns gegenseitig aufzubauen und trotzdem gemeinsam lachen zu können.
Das Miteinander auf und neben dem Platz steht bei uns im Vordergrund. Wir legen großen Wert darauf, unser Teambuilding auch außerhalb des Trainings zu stärken, zum Beispiel durch gemeinsame Ausflüge. Demnächst steht für uns ein Besuch beim Fußballgolf an, worauf wir uns schon sehr freuen. Ich bin dankbar, ein Teil vom FC Wischhafen/Dornbusch zu sein und freue mich auf viele weitere Jahre mit der Mannschaft.