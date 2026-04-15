Guter Zusammenhalt im Team „Drei Fragen an ...“: Lisa Cassau von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Lisa Cassau. – Foto: Lara-Sophie Krause

Die 25-jährige Mittelfeldspielerin Lisa Cassau spielt für den FC Wischhafen/Dornbusch in der 1. Kreisklasse Stade/Harburg Nord. Dort gelangen ihr in dieser Saison bislang zwei Tore in sieben Partien. Sie weiß genau, was sie will, nicht nur Fußball spielen, sondern auch Spaß haben.

Dein Stammverein ist der SV Dornbusch, seit dieser Saison der FC Wischhafen/Dornbusch. Wie bist du zum Fußball gekommen, und hast du schon woanders gespielt? Mit dem Fußball habe ich 2010 im Alter von neun Jahren beim SV Dornbusch mit einer Freundin angefangen. Dort habe ich das Fußballspielen gelernt und bin dem Verein bis heute treu geblieben. Mittlerweile bin ich seit 16 Jahren dabei und habe in dieser Zeit viele Entwicklungen miterlebt. Der Verein hat mich über viele Jahre geprägt, sowohl sportlich als auch persönlich. Neben vielen schönen Erfolgen gab es natürlich auch einige schwierige Phasen, die zum Vereinsleben dazugehören.

In der aktuellen Saison spielt ihr in der 1. Kreisklasse Stade/Harburg Nord. Es läuft eher durchwachsen. Mit welchen Ambitionen seid ihr in die Saison gestartet? Zu Beginn haben wir die letzte Saison reflektiert sowie Ziele festgelegt und Verbesserungsvorschläge gesammelt. Ein Teil davon funktioniert bereits sehr gut, an anderen Punkten müssen wir noch arbeiten. Wir als Team freuen uns sehr, dass wir mittlerweile über einen großen Kader verfügen, da wir mehrere neue Spielerinnen in unserer Mannschaft willkommen heißen durften. Durch eine gute Trainingsbeteiligung können wir regelmäßig an verschiedenen Inhalten arbeiten. Wir geben unser Bestes, dieses bei den Spielen so gut wie möglich umzusetzen.