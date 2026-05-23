Guter Transfer: Rotenhof holt Thies Bütow an die Fockbeker Chaussee von Ismail Yesilyurt · Heute, 12:20 Uhr · 0 Leser

Thies Bütow. – Foto: TuS Rotenhof

Der Offensivallrounder Thies Bütow wird im Sommer an der Fockbeker Chaussee trainieren und spielen: Bütow einigte sich mit dem Oberligisten TuS Rotenhof. Damit bekommt das Team rund um Liga-Trainer Henning Knuth ein echtes Puzzle-Teil für die Angriffsabteilung hinzu, das eine eingebaute Torgarantie aus der Landesliga Schleswig mitbringt.

Der offensive Mittelfeldspieler war in der abgelaufenen Saison beim TSV Kropp im Dienst und gehörte dort in den vergangenen Jahren regelmäßig zu den auffälligsten und gefährlichsten Akteuren. Nicht nur intern, sindern auch in der gesamten Landesliga Schleswig – sowohl als eiskalter Vollstrecker als auch als kreativer Vorbereiter. Torgefahr pur und eine ganz besondere Empfehlung Thies Bütow kommt, ähnlich wie Til Berg, im besten Fußballeralter zum TuS Rotenhof und hat in den letzten Spielzeiten eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Seine fußballerischen Stationen im Herrenbereich führten ihn über den TuS Collegia Jübek und den Rödemisser SV schließlich zum TSV Kropp, wo er endgültig zu einem der gefährlichsten Spieler der Landesliga Schleswig reifte.

Besonders seine Bilanz aus der Saison 2024/2025 liest sich beeindruckend: In 29 Partien netzte Bütow sagenhafte 21-mal ein und hatte damit maßgeblichen Anteil daran, dass der TSV Kropp den Einzug in die Aufstiegsrunde zur Oberliga gegen den 1. FC Phönix Lübeck II feierte. Dass der Neuzugang weiß, wo das Tor steht, mussten die Rotenhofer übrigens schon am eigenen Leib erfahren – in direkten Duellen stand Bütow selbst bereits als Torschütze gegen seinen zukünftigen Arbeitgeber auf dem Zettel. Liga-Trainer Henning Knuth gerät beim Blick auf die Qualitäten seines neuen Schützlings regelrecht ins Schwärmen: