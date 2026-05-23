Guter Transfer: Rotenhof holt Thies Bütow an die Fockbeker Chaussee

Der Offensivallrounder Thies Bütow wird im Sommer an der Fockbeker Chaussee trainieren und spielen: Bütow einigte sich mit dem Oberligisten TuS Rotenhof. Damit bekommt das Team rund um Liga-Trainer Henning Knuth ein echtes Puzzle-Teil für die Angriffsabteilung hinzu, das eine eingebaute Torgarantie aus der Landesliga Schleswig mitbringt.
Der offensive Mittelfeldspieler war in der abgelaufenen Saison beim TSV Kropp im Dienst und gehörte dort in den vergangenen Jahren regelmäßig zu den auffälligsten und gefährlichsten Akteuren. Nicht nur intern, sindern auch in der gesamten Landesliga Schleswig – sowohl als eiskalter Vollstrecker als auch als kreativer Vorbereiter.
Thies Bütow kommt, ähnlich wie Til Berg, im besten Fußballeralter zum TuS Rotenhof und hat in den letzten Spielzeiten eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Seine fußballerischen Stationen im Herrenbereich führten ihn über den TuS Collegia Jübek und den Rödemisser SV schließlich zum TSV Kropp, wo er endgültig zu einem der gefährlichsten Spieler der Landesliga Schleswig reifte.
Besonders seine Bilanz aus der Saison 2024/2025 liest sich beeindruckend: In 29 Partien netzte Bütow sagenhafte 21-mal ein und hatte damit maßgeblichen Anteil daran, dass der TSV Kropp den Einzug in die Aufstiegsrunde zur Oberliga gegen den 1. FC Phönix Lübeck II feierte. Dass der Neuzugang weiß, wo das Tor steht, mussten die Rotenhofer übrigens schon am eigenen Leib erfahren – in direkten Duellen stand Bütow selbst bereits als Torschütze gegen seinen zukünftigen Arbeitgeber auf dem Zettel.
Liga-Trainer Henning Knuth gerät beim Blick auf die Qualitäten seines neuen Schützlings regelrecht ins Schwärmen:
„Thies ist in der Offensive flexibel einsetzbar und hat in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass er einen Torriecher hat. Er wird unser Spiel variabler machen, ist schwer zu greifen für seine Gegenspieler und verfügt über einen starken linken Fuß. Schön, dass er sich für uns entschieden hat.“
Mit dem Wechsel zum TuS Rotenhof stellt sich der spielstarke Linksfuß nun der Herausforderung im schleswig-holsteinischen Oberhaus. Für den Mittelfeldakteur selbst gaben vor allem die sportliche Perspektive und das stimmige Umfeld den Ausschlag für seine Zusage.
Thies Bütow blickt mit großer Vorfreude und klaren Ambitionen auf die neue Aufgabe an der Fockbeker Chaussee:
„Ich möchte mich fußballerisch nochmal weiterentwickeln und sehe beim TuS gute Voraussetzungen dafür. Rotenhof ist ein bodenständiger Verein, der in den letzten Jahren auf und neben dem Platz kontinuierlich gewachsen ist. Ich möchte eine gute Zeit mit den Jungs haben und den maximalen Erfolg auf dem Platz rausholen.“