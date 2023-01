„Guter Torriecher“: SV Meppen verpflichtet Milla Punsar

Die Fußballerinnen des SV Meppen sind mit ambitionierten Zielen in die Saison 2022/2023 gestartet. Am Ende ihrer zweiten Saison in Deutschlands höchster Frauenspielklasse soll der erstmalige Klassenerhalt gelingen. Die Vorzeichen stehen gut, die Mannschaft um Cheftrainerin Carin Bakhuis hat mit vier Siegen aus zehn Spielen die Erwartungen mehr als erfüllt und auf einem guten siebten Tabellenrang überwintert. An die Leistungen der Hinrunde will das Team ab der kommenden Woche (11. Spieltag: Sonntag, 05. Febr. 2023 um 16 Uhr gegen Eintracht Frankfurt in der Hänsch-Arena) wieder anknüpfen.

Um dieses Ziel Klassenerhalt zu unterstreichen, ist der Verein in der jetzigen Wintertransferperiode noch einmal aktiv geworden und hat die finnische Offensivspielerin Milla Punsar unter Vertag genommen. Dabei war es Reisinger und Bakhuis wichtig, etwaige Transfers auch perspektivisch auszurichten.

„Ich denke, dies ist uns bei Milla gelungen“, lässt Meppens Sportliche Leiterin wissen. „Wir bekommen eine sehr fleißige und zweikampfstarke Spielerin mit einem ausgezeichneten Torriecher, die wir in der Offensive sehr variabel einsetzen können. Wir sind überzeugt davon, dass wir sowohl langfristig sehr viel Freude an ihr haben werden, sie uns aber auch kurzfristig bereits weiterhelfen kann.“

Punsar hatte im Januar bereits 10 Tage an der Vorbereitung auf die Rückserie teilgenommen, dabei u.a. in den Testspielen gegen Twente Enschede und den SC Heerenveen überzeugen können.