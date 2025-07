❗️Guter Testspielstart der ADLER❗️

Die neuformierte Elf mit sechs Neuzugängen bzw. Rückkehrern in der Startelf legte sofort den Vorwärtsgang ein und hatte bereits nach wenigen Minuten die erste Großchance, als Benjamin Hetemi am rechten Flügel freigespielt wurde, aus spitzem Winkel jedoch an der Oberkante der Latte scheiterte. Mit der ersten Chance ging stattdessen die SGOS in Führung, als nach einem Pass in die Tiefe Patrik Koch bedient wurde und dieser zum 1:0 traf. Bei einem weiteren Konter fing Marcel Susser den Querpass ab, ansonsten scheiterten sowohl Ivan Orlob, als auch Lütfüllah Cümen mit ihren Schüssen am Torwart oder an der vielbeinigen Abwehr. Kurz vor der Pause drang Benjamin Hetemi in den Strafraum ein, den Rückpass setzte Ivan Orlob aber über das Tor, sodass es beim 1:0 blieb zur Pause. Zur zweiten Halbzeit wurde kräftig durchgewechselt, doch auch hier gehörte die erste Chance dem FCU: Malik Türker legte den Ball zu Melvin Link, dessen Distanzschuss nur knapp am langen Eck vorbeiging. Auf der Gegenseite sorgte ein Ballverlust nahe der Eckfahne für die nächste Chance der Heimelf: Zwar konnte Ibrahim Türkmen den ersten Abschluss noch abwehren, beim Nachschuss war er allerdings machtlos, sodass die Heimelf auf 2:0 durch Cassian Menne erhöhen konnte. In der 68. Minute setzte sich Akay Bastürk am linken Flügel durch, den Abschluss von Blerian Rexhepi lenkte Janis Seefeldt im Tor der SGOS jedoch noch über die Latte. Die ADLER steckten nie auf und nachdem Malik Türker einem Abwehrspieler den Ball abnehmen konnte, verkürzte er in der 82. Minute auf 1:2, gleichzeitig der Endstand.

SGM Krumme Ebene – FC Union Heilbronn 0:0